Маск в суде объяснил твиты о планах приватизировать Tesla

Маск заявил в суде, что твит о приватизации Tesla в 2018 году появился после устного соглашения с саудовским фондом. А отсутствие письменного он объяснил особенностями ведения бизнеса в Саудовской Аравии

Миллиардер Илон Маск рассказал в суде, что собирался сделать компанию Tesla частной с помощью саудовского суверенного фонда, сообщает Bloomberg. При этом отсутствие письменных гарантий и контрактов бизнесмен объяснил особенностями ведения бизнеса в Саудовской Аравии.

В суд подали инвесторы, которые посчитали, что в 2018 году Маск манипулировал стоимостью акций Tesla с помощью твитов. В одном из них он заявил, что Tesla уйдет с биржи и станет частной, а за каждую ее акцию инвесторы получит $420. По мнению истцов, твиты Маска о приватизации не соответствовали действительности. Акционеры утверждают в коллективном иске, что твиты были ложью, которая стоила им больших потерь из-за резких колебаний цен на акции в течение 10 дней, прежде чем план был отменен.

На предыдущем заседании, в субботу, 20 января, Маск заявил, что люди не обязаны верить его словам в Twitter, особенно сделанным в «чрезвычайно болезненные и трудные» времена.

Сейчас Маск сообщил, что государственный инвестфонд Саудовской Аравии «недвусмысленно» хотел сделать Tesla Inc. частной в 2018 году. Маск сообщил присяжным, что обсуждал сделку с фондом и отметил, что сумма, необходимая для фонда, «потенциально» составляла менее $10 млрд.

«Это было абсолютно недвусмысленно, они абсолютно поддерживали приватизацию Tesla», — заявил Маск в федеральном суде Сан-Франциско. «Недвусмысленно, без колебаний», — добавил он. «Я понял смысл происходящего так, что сделка заключена», — объяснил Маск присяжным.

Когда адвокат истцов спросил у Маска, почему не было письменных подтверждений готовности Фонда участвовать в приватизации, бизнесмен ответил, что «на самом деле они ведут бизнес не так». «Если они говорят, что собираются что-то сделать — они это делают. Подписанный документ — это ни туда ни сюда», — пояснил Маск.

Маск также заявил, что его фактическая формулировка в твите — «Рассматриваю возможность приватизации Tesla» — не то же самое, что утверждение «сделка будет заключена».

Ранее адвокат миллиардера Алекс Спиро заявил, что твит о приватизации Tesla Маск написал после прочтения статьи в Financial Times. По словам защитника, Маск отправил твит по дороге в аэропорт, находясь в автомобиле, решение он принял «за долю секунды». Статья в FT касалась того, как государственный инвестфонд Саудовской Аравии незаметно приобрел долю в размере $2 млрд в Tesla. За несколько дней до этого Маск встретился с представителями фонда для обсуждения приватизации Tesla, из-за чего во время прочтения статьи у него возникло опасение, что подробности этой встречи тоже вскоре будут опубликованы.

«В спешке он использовал неправильные слова <...>. Он не планировал публиковать это в Twitter», — заверил адвокат Маска.