Маск в суде объяснил твиты о планах приватизировать Tesla

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Герасимов назвал две новые угрозы безопасности России Политика, 00:45
Зеленский ввел санкции против 22 иерархов РПЦ Политика, 00:29
Создатель «Фиксиков» предупредил об окончании лицензий на западный софт Технологии и медиа, 00:00
«Фавориты на титул». Какие шансы у россиян на полуфинал Australian Open Спорт, 00:00
Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках Политика, 23 янв, 23:54
Зеленский запретил украинским чиновникам и депутатам отдыхать за границей Политика, 23 янв, 23:51
Маск в суде объяснил твиты о планах приватизировать Tesla Бизнес, 23 янв, 23:25
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Прокурор рассказал о роли «Черчилля» и «крутого опера» в деле Фургала Общество, 23 янв, 23:23
В Котельниках установят камеры из-за мигрантов с «Садовода» Общество, 23 янв, 23:03
Швеция возобновила прием заявлений на визы через неделю после сбоя Политика, 23 янв, 22:55
Вучич указал на нахождение Европы «де-факто в состоянии войны» Политика, 23 янв, 22:45
Герасимов рассказал об «исправлении на ходу» ошибок мобилизации Политика, 23 янв, 22:19
Сергей Лавров протестировал нейтралитет ЮАР Политика, 23 янв, 22:05
Пригожин показал полностью разрушенные окраины Соледара Политика, 23 янв, 22:00
Бизнес ,  
0 

Маск в суде объяснил твиты о планах приватизировать Tesla

Илон Маск в суде объяснил твиты о приватизации Tesla особенностями бизнеса саудовцев
Маск заявил в суде, что твит о приватизации Tesla в 2018 году появился после устного соглашения с саудовским фондом. А отсутствие письменного он объяснил особенностями ведения бизнеса в Саудовской Аравии

Миллиардер Илон Маск рассказал в суде, что собирался сделать компанию Tesla частной с помощью саудовского суверенного фонда, сообщает Bloomberg. При этом отсутствие письменных гарантий и контрактов бизнесмен объяснил особенностями ведения бизнеса в Саудовской Аравии.

В суд подали инвесторы, которые посчитали, что в 2018 году Маск манипулировал стоимостью акций Tesla с помощью твитов. В одном из них он заявил, что Tesla уйдет с биржи и станет частной, а за каждую ее акцию инвесторы получит $420. По мнению истцов, твиты Маска о приватизации не соответствовали действительности. Акционеры утверждают в коллективном иске, что твиты были ложью, которая стоила им больших потерь из-за резких колебаний цен на акции в течение 10 дней, прежде чем план был отменен.

На предыдущем заседании, в субботу, 20 января, Маск заявил, что люди не обязаны верить его словам в Twitter, особенно сделанным в «чрезвычайно болезненные и трудные» времена.

Сейчас Маск сообщил, что государственный инвестфонд Саудовской Аравии «недвусмысленно» хотел сделать Tesla Inc. частной в 2018 году. Маск сообщил присяжным, что обсуждал сделку с фондом и отметил, что сумма, необходимая для фонда, «потенциально» составляла менее $10 млрд.

«Это было абсолютно недвусмысленно, они абсолютно поддерживали приватизацию Tesla», — заявил Маск в федеральном суде Сан-Франциско. «Недвусмысленно, без колебаний», — добавил он. «Я понял смысл происходящего так, что сделка заключена», — объяснил Маск присяжным.

Когда адвокат истцов спросил у Маска, почему не было письменных подтверждений готовности Фонда участвовать в приватизации, бизнесмен ответил, что «на самом деле они ведут бизнес не так». «Если они говорят, что собираются что-то сделать — они это делают. Подписанный документ — это ни туда ни сюда», — пояснил Маск.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейсы строят все больше складов в регионах. Как это меняет рынок
Насколько ужасным будет 2023 год для инвесторов — The Economist
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год

Маск также заявил, что его фактическая формулировка в твите — «Рассматриваю возможность приватизации Tesla» — не то же самое, что утверждение «сделка будет заключена».

Ранее адвокат миллиардера Алекс Спиро заявил, что твит о приватизации Tesla Маск написал после прочтения статьи в Financial Times. По словам защитника, Маск отправил твит по дороге в аэропорт, находясь в автомобиле, решение он принял «за долю секунды». Статья в FT касалась того, как государственный инвестфонд Саудовской Аравии незаметно приобрел долю в размере $2 млрд в Tesla. За несколько дней до этого Маск встретился с представителями фонда для обсуждения приватизации Tesla, из-за чего во время прочтения статьи у него возникло опасение, что подробности этой встречи тоже вскоре будут опубликованы.

«В спешке он использовал неправильные слова <...>. Он не планировал публиковать это в Twitter», — заверил адвокат Маска.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Илон Маск Tesla суд Twitter
Материалы по теме
Адвокат рассказал, что прочитал Маск перед твитом об акциях Tesla по $420
Бизнес
Маск решил не продавать акции Tesla в течение двух лет из-за рецессии
Бизнес
Маск потерял $17 млрд после сообщения о возможных увольнениях в Tesla
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter