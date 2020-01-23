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Продажи Rolls-Royce и Lamborghini в 2019 году в России выросли вдвое

Российский рынок luxury-автомобилей по итогам 2019 года показал снижение на 10%, хотя весь автомобильный рынок сократился лишь на 2,3%. В то же время почти вдвое выросли продажи Rolls-Royce и Lamborghini
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

В России в 2019 году выросли вдвое продажи новых автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Если год назад первую тройку в люксовом сегменте замыкал Maserati, то в 2019 году на третьем месте оказался Rolls-Royce, его продажи увеличились вдвое — с 96 до 192 единиц. Также вдвое выросли продажи Lamborghini (с 72 до 142 штук), в то время как автомобилей Maserati купили всего 137 (на 42% меньше, чем в 2018 году).

Всего продажи новых автомобилей сегмента luxury в 2019 году снизились на 10%, до 1312 автомобилей, из которых основная доля пришлась на Mercedes-Benz Maybach S-Class (480 машин, или 36,6% рынка). При этом год назад эту марку предпочитали почти половина всех покупателей дорогих автомобилей. На второй строчке в списке предпочтений россиян — Bentley, продажи которых выросли на 7%, до 319 автомобилей.

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Кроме того, в минувшем году в России приобрели 32 автомобиля Ferrari и десять Aston Martin. Наибольший спрос на дорогие машины традиционно был зафиксирован в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

В целом рынок новых автомобилей в 2019 году в России показал снижение на 2,3%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это стало первым падением с 2016 года, когда рынок сократился на 11%.

Директор «Авилон.Rolls-Royce» Александр Залогин объяснил популярность бренда Rolls-Royce в прошлом году в том числе появлением в линейке автомобиля с полным приводом Rolls-Royce Cullinan.

«Действительно, бренд Rolls-Royce показал в 2019 году самый уверенный рост среди всех люкс-брендов, благодаря также взвешенной ценовой политике и тому, что у Rolls-Royce выросла доля финансовых продуктов в 2019 году (по сравнению с 2018 годом)», — добавил Залогин. «То есть мы больше стали продавать автомобилей в лизинг и кредит, привлекая новых покупателей. Кроме того, остается неизменной четырехлетняя гарантия с бесплатным обслуживанием», — добавил он.

Дилер Lamborghini — «Автодом» — не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Автомобили
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