Продажи Rolls-Royce и Lamborghini в 2019 году в России выросли вдвое

Российский рынок luxury-автомобилей по итогам 2019 года показал снижение на 10%, хотя весь автомобильный рынок сократился лишь на 2,3%. В то же время почти вдвое выросли продажи Rolls-Royce и Lamborghini

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

В России в 2019 году выросли вдвое продажи новых автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Если год назад первую тройку в люксовом сегменте замыкал Maserati, то в 2019 году на третьем месте оказался Rolls-Royce, его продажи увеличились вдвое — с 96 до 192 единиц. Также вдвое выросли продажи Lamborghini (с 72 до 142 штук), в то время как автомобилей Maserati купили всего 137 (на 42% меньше, чем в 2018 году).

Всего продажи новых автомобилей сегмента luxury в 2019 году снизились на 10%, до 1312 автомобилей, из которых основная доля пришлась на Mercedes-Benz Maybach S-Class (480 машин, или 36,6% рынка). При этом год назад эту марку предпочитали почти половина всех покупателей дорогих автомобилей. На второй строчке в списке предпочтений россиян — Bentley, продажи которых выросли на 7%, до 319 автомобилей.

Кроме того, в минувшем году в России приобрели 32 автомобиля Ferrari и десять Aston Martin. Наибольший спрос на дорогие машины традиционно был зафиксирован в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.