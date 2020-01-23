Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии
Киев готов на 10 лет передать управление «Украинской железной дорогой» («Укрзализныцей») под контроль немецкому Deutsche Bahn AG, сообщил на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук. Выступление опубликовано в его Facebook.
Он пояснил, что речь идет не только о развитии украинского железнодородного оператора, но и о «экосистемном» решении, которое должно показать «беспрецедентную открытость» Украины для инвестиций. Как добавил премьер, детали соглашения еще предстоит согласовать, однако «политическое решение» уже принято.
22 января Украина подписала с Deutsche Bahn «Меморандум о взаимопонимании». Гончарук тогда уточнял, что Киев полностью сохранит контроль за «Укрзализныцей», а немцы займутся «реформированием управленческих механизмов» предприятия.
В октябре украинский премьер заявил, что инфраструктура железных дорог в стране «практически уничтожена». «Состояние критическое, ну очень плохое, действительно... Это в том числе из-за тотальной коррупции», — жаловался Гончарук. По данным Министерства инфраструктуры Украины, общая протяженность железных дорог в стране составляет 19,8 тыс. км, из которых электрифицировано менее половины (47,2%).