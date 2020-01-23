Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии

Планируется, что немцы займутся «реформированием управленческих механизмов» украинских железных дорог. Контроль над ними сохранит Киев

Киев готов на 10 лет передать управление «Украинской железной дорогой» («Укрзализныцей») под контроль немецкому Deutsche Bahn AG, сообщил на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук. Выступление опубликовано в его Facebook.

Он пояснил, что речь идет не только о развитии украинского железнодородного оператора, но и о «экосистемном» решении, которое должно показать «беспрецедентную открытость» Украины для инвестиций. Как добавил премьер, детали соглашения еще предстоит согласовать, однако «политическое решение» уже принято.

22 января Украина подписала с Deutsche Bahn «Меморандум о взаимопонимании». Гончарук тогда уточнял, что Киев полностью сохранит контроль за «Укрзализныцей», а немцы займутся «реформированием управленческих механизмов» предприятия.

В октябре украинский премьер заявил, что инфраструктура железных дорог в стране «практически уничтожена». «Состояние критическое, ну очень плохое, действительно... Это в том числе из-за тотальной коррупции», — жаловался Гончарук. По данным Министерства инфраструктуры Украины, общая протяженность железных дорог в стране составляет 19,8 тыс. км, из которых электрифицировано менее половины (47,2%).