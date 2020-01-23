В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

На первой строчке уже девятый год подряд «Киевская площадь» Нисанова и Илиева. Новички — основанная экс-президентом Кабардино-Балкарии «Синдика» и «Славянский мир» бизнесмена Лещикова

Вид на ТРЦ «Европейский» (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Лидером рейтинга крупнейших рантье России по версии журнала Forbes вновь стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Захара Илиева, по данным издания, за 2019 год она заработала на аренде $1,6 млрд.

Среди крупнейших объектов «Киевской площади» — агрокластер «Фуд Сити» (930 тыс. кв. м), ТРЦ «Европейский» (180 тыс. кв. м), а также гостиница «Radisson Collection Украина» на 535 номеров (все объекты расположены в Москве). Как отмечает издание, весной должен открыться Щелковский автовокзал с ТРЦ и многоуровневой парковкой, а к 2023 году планируется завершить реконструкцию СК «Олимпийский», площадь которого вырастет с 213 тыс. кв. м до 300 тыс. кв. м.

Forbes учитывал российские и иностранные компании, владеющие в России коммерческой недвижимостью. Рейтинг составлен на основании оценки доходов от аренды за вычетом НДС и эксплуатационных расходов.

Второе место заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна с доходами от аренды в $655 млн. В числе ее крупнейших объектов — ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе (220 тыс. кв. м), «Европарк» (86 тыс. кв. м) и гостиница Novotel Moscow City на 360 номеров. Общая площадь ее строящихся объектов составляет 2,2 млн кв. м.