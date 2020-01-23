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Бизнес ,  
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В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

На первой строчке уже девятый год подряд «Киевская площадь» Нисанова и Илиева. Новички — основанная экс-президентом Кабардино-Балкарии «Синдика» и «Славянский мир» бизнесмена Лещикова
Вид на ТРЦ «Европейский» (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Лидером рейтинга крупнейших рантье России по версии журнала Forbes вновь стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Захара Илиева, по данным издания, за 2019 год она заработала на аренде $1,6 млрд.

Среди крупнейших объектов «Киевской площади» — агрокластер «Фуд Сити» (930 тыс. кв. м), ТРЦ «Европейский» (180 тыс. кв. м), а также гостиница «Radisson Collection Украина» на 535 номеров (все объекты расположены в Москве). Как отмечает издание, весной должен открыться Щелковский автовокзал с ТРЦ и многоуровневой парковкой, а к 2023 году планируется завершить реконструкцию СК «Олимпийский», площадь которого вырастет с 213 тыс. кв. м до 300 тыс. кв. м.

Forbes учитывал российские и иностранные компании, владеющие в России коммерческой недвижимостью. Рейтинг составлен на основании оценки доходов от аренды за вычетом НДС и эксплуатационных расходов.

Второе место заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна с доходами от аренды в $655 млн. В числе ее крупнейших объектов — ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе (220 тыс. кв. м), «Европарк» (86 тыс. кв. м) и гостиница Novotel Moscow City на 360 номеров. Общая площадь ее строящихся объектов составляет 2,2 млн кв. м.

«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве
Бизнес

Группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых расположилась на третьей строчке рейтинга. Ее доходы от аренды, пишет Forbes, составили $580 млн. Крупнейшие объекты — ТЦ «Калейдоскоп» (115 тыс. кв. м) и отель Moscow Mariott Grand на 387 номеров. Вместе с РЖД группа строит многофункциональный центр «Орбион» с транспортным узлом в Сколково, площадь которого составит около 70 тыс. кв. м.

На четвертом месте — Ingka Сentres (бывшая IKEA Centres), которая управляет 14 ТЦ под брендом «Мега» в России, еще один из которых планируется открыть в 2021 году. Она заработала на аренде $510 млн.

Пятерку крупнейших рантье замыкает Gleden Invest Александра Клячина. Ее доходы от аренды журнал оценивает в $380 млн. В портфеле компании «Даниловская мануфактура» (110,5 тыс. кв. м) и деловой квартал «Красная роза» (137 тыс. кв. м).

Следом идут Crocus Group Араза Агаларова ($370 млн), основанная турецким бизнесменом Шарыком Тарой Enka ($340 млн), O1 Prorerties Валерия Михайлова и Павла Ващенко ($305 млн), «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных ($280 млн), группа «Регионы» Амирана и Алихана Муцоевых, а также Амирхана Мори ($240 млн).

В топ-30 попали два новичка — основанная бывшим президентом Кабардино-Балкарии, сенатором Арсеном Каноковым «Синдика» ($95 млн дохода, 24-е место) и «Славянский мир» Владимира Лещикова ($85 млн, 27-е место).

Автор: Константин Нагаев
Теги: недвижимость, рейтинг
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