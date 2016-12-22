Mitsubishi представила пятилетний прогноз по росту российского авторынка

Компания Mitsubishi ожидает, что в России в 2022 году будет продано 2,7 млн новых легковых автомобилей по сравнению с 1,6 млн в 2017-м. Авторынок будет расти ежегодно примерно на 10%

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Mitsubishi, которая входит в топ-20 по количеству проданных в России автомобилей, на итоговой пресс-конференции во вторник представила презентацию по российскому рынку на ближайшие пять лет. Согласно релизу продажи в 2018 году составят 1,771 млн легковых автомобилей, что на 11% выше, чем в прошлом году, сообщил корреспондент РБК с места события. В 2022-м согласно прогнозу компании будет продано 2,709 млн автомобилей, что на 1,1 млн больше, чем в 2017 году (рост в 1,7 раза).

В течение пяти лет авторынок будет расти в диапазоне 9–13%, следует из презентации.

Продажи самой Mitsubishi в 2018 году могут составить более 40 тыс. машин, что на 60% выше показателей 2017-го, сообщил журналистам президент и главный исполнительный директор официального дистрибьютора Mitsubishi в России «ММС Рус» Наоя Накамура. Основными флагманами в 2018 году будут Mitsubishi Outlander, Pajero, ASX, в апреле ожидается старт продаж Eclipse.

Как писал ранее РБК, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которая анализирует российский авторынок, впервые за свою историю не смогла дать прогноз на 2018 год из-за непонятной ситуации с утилизационным сбором.

11 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Но в пресс-службе министерства это опровергли, уточнив, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора составит 15–17,5%. «Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в России автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018–2020 годах на поддержку автомобильной промышленности, — более 125 млрд руб. ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований», — говорил РБК представитель Минпромторга.

Кроме того, у АЕБ вызывают беспокойство и программы господдержки, условия которых не всегда достаточно прозрачны для участников рынка. Правительство решило сократить объем программ поддержки спроса на автомобили почти вдвое, до 35 млрд руб., сообщил в середине декабря глава Минпромторга Денис Мантуров.