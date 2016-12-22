Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,88 56,29 EUR Нал. 69,58 68,90 USD Бирж. 56,57 +0,08 EUR Бирж. 69,28 +0,05 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 10017,49 -762,68 MOEX 2284,35 -1,05% RTS 1272,02 -1,04% Brent 69,25 +0,01% DJIA 26214,60 +0,55% Nasdaq 7408,03 +0,98% FTSE 7719,28 +0,05%
Mitsubishi представила пятилетний прогноз по росту российского авторынка
Лента новостей
В Совфеде ответили на требование Советом Европы уплаты взносов 14:40, Политика Bacardi купила производителя премиальной текилы за $5,1 млрд 14:20, Бизнес В КПРФ выступили за запрет фильма «Смерть Сталина» 14:18, Общество Собянин назначил главой управы избитого осенью гражданского активиста 14:15, Общество Роспотребнадзор предупредил о штрафах за трансжиры в продуктах 14:08, Бизнес Нил Даймонд объявил о прекращении гастролей из-за болезни Паркинсона 14:06, Общество Южная Корея запретит использовать анонимные счета для покупки криптовалют 13:59, Экономика В Госдуме нашли экстремизм в фильме «Смерть Сталина» 13:51, Политика Грузия получила первые американские противотанковые комплексы Javelin 13:48, Политика Мединский посмотрел оскорбивший деятелей культуры фильм «Смерть Сталина» 13:47, Технологии и медиа В РФПИ рассказали об интересе российских НПФ к IPO Saudi Aramco 13:42, Бизнес «Р-Спорт» узнало о недопуске на Игры ведущих российских хоккеистов 13:33, Спорт В США объявили об угрозе цунами после землетрясения у берегов Аляски 13:31, Общество Mercedes отозвал более 6,6 тыс. автомобилей в России 13:28, Бизнес Дорогие люди: половина богатств планеты принадлежит 1% населения 13:26, Экономика  Керимов вернулся во Францию после визита в Россию 13:20, Бизнес Жену экс-главы Минфина Подмосковья заочно приговорили к 11 годам колонии 13:19, Общество Mitsubishi представила пятилетний прогноз по росту российского авторынка 13:10, Бизнес Иллюзии технократов: что нужно российской власти от «цифровой революции» 13:10, Мнение Почему в Москве перестали строить торговые центры 13:09, Недвижимость  Россияне назвали самую любимую роль и песню Высоцкого 13:05, Общество В Госдуме прокомментировали ситуацию с приглашением спортсменов на Игры 12:58, Политика Генерал СКР Максименко не признал вину по делу о взятке от Шакро Молодого 12:52, Общество В России в 2017 году выросли продажи водки 12:49, Бизнес ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого 12:40, Финансы В Союзе биатлонистов предложили отправить Мутко тренером в Магадан 12:37, Общество
Mitsubishi представила пятилетний прогноз по росту российского авторынка
Бизнес, 13:10
0
Mitsubishi представила пятилетний прогноз по росту российского авторынка
Компания Mitsubishi ожидает, что в России в 2022 году будет продано 2,7 млн новых легковых автомобилей по сравнению с 1,6 млн в 2017-м. Авторынок будет расти ежегодно примерно на 10%
Фото: Issei Kato / Reuters

Mitsubishi, которая входит в топ-20 по количеству проданных в России автомобилей, на итоговой пресс-конференции во вторник представила презентацию по российскому рынку на ближайшие пять лет. Согласно релизу продажи в 2018 году составят 1,771 млн легковых автомобилей, что на 11% выше, чем в прошлом году, сообщил корреспондент РБК с места события. В 2022-м согласно прогнозу компании будет продано 2,709 млн автомобилей, что на 1,1 млн больше, чем в 2017 году (рост в 1,7 раза).

В течение пяти лет авторынок будет расти в диапазоне 9–13%, следует из презентации.

Продажи самой Mitsubishi в 2018 году могут составить более 40 тыс. машин, что на 60% выше показателей 2017-го, сообщил журналистам президент и главный исполнительный директор официального дистрибьютора Mitsubishi в России «ММС Рус» Наоя Накамура. Основными флагманами в 2018 году будут Mitsubishi Outlander, Pajero, ASX, в апреле ожидается старт продаж Eclipse.

Как писал ранее РБК, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которая анализирует российский авторынок, впервые за свою историю не смогла дать прогноз на 2018 год из-за непонятной ситуации с утилизационным сбором.

11 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Но в пресс-службе министерства это опровергли, уточнив, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора составит 15–17,5%. «Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в России автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018–2020 годах на поддержку автомобильной промышленности, — более 125 млрд руб. ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований», — говорил РБК представитель Минпромторга.

Кроме того, у АЕБ вызывают беспокойство и программы господдержки, условия которых не всегда достаточно прозрачны для участников рынка. Правительство решило сократить объем программ поддержки спроса на автомобили почти вдвое, до 35 млрд руб., сообщил в середине декабря глава Минпромторга Денис Мантуров.

Авторы: Валерия Комарова, Василий Маринин.
Теги: авторынок , автопродажи , Mitsubishi Corporation
Главное
Керимов вернулся во Францию после визита в Россию Бизнес
Материалы по теме
Автопроизводители впервые не спрогнозировали продажи автомобилей в России Бизнес
Продажи автомобилей в России показали двузначный рост впервые с 2014 года Бизнес
Продажи автомобилей в России выросли впервые почти за два года Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.