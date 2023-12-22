Конкурент ГБУ «Ритуал» проиграл спор по доступу к информации о смертях

«Ритуал-сервис» заявляет, что ГБУ «Ритуал» при транспортировке тел в морги получает «безосновательное преимущество» и «навязывает» родственникам покойных свои услуги. ФАС отказалась возбуждать дело, суды это поддержали

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Ритуал-сервис» предпринимателя Олега Шелягова, которая оспаривает отказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудить дело в отношении ГБУ «Ритуал» после жалобы на «недобросовестную конкуренцию». Апелляционная инстанция поддержала решение арбитража, пишет «Коммерсантъ».

«Ритуал-сервис» обратился в московское управление ФАС весной 2023 года. В компании сочли приоритетное получение ГБУ «Ритуал» доступа к фактам смерти людей «безосновательным преимуществом». Истец указывал, что ГБУ «Ритуал» по государственному заданию с мэрией Москвы осуществляет бесплатную транспортировку тел с места смерти в морги, что позволяет «навязывать» услуги родственникам покойных.

В ФАС не нашли подтверждения изложенным «Ритуал-сервисом» претензий, но признали, что сведения об умерших поступают в ГБУ «Ритуал» в результате переадресации звонков на номер 112.

«Ритуал-сервис» намерен отстаивать свою позицию в вышестоящих инстанциях, сказал источник «Коммерсанта», близкий к компании. В «Ритуал-сервисе» и ГБУ «Ритуал» отказались от комментариев, отмечает газета.

Претензии истца обоснованные, но добиться решения в его пользу будет сложно, поскольку московскими властями на ГБУ «Ритуал» возложена работа по транспортировке умерших, но это не считается предпринимательской деятельностью, полагает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. Учреждение в этом случае действует не как самостоятельный хозяйствующий субъект, поэтому целесообразнее предъявлять исковые требования к госструктуре, считает член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев.

ГБУ «Ритуал» — крупнейшее предприятие на рынке ритуальных услуг Москвы, «Ритуал-сервис» имеет статус специализированной службы по вопросам похоронного дела. По данным СПАРК, компанией на паритетных началах владеют ГБУ «Ритуал» и предприниматель Олег Шелягов, отмечает издание.