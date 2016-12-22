«Роснефть» рассказала о вкладе Путина в мировое соглашение с «Системой»

Президент внес «весомый вклад» в достижение мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью» по спору вокруг «Башнефти», заявили в «Роснефти». Накануне Путин напомнил главам двух компаний, чтобы они «сели и договорились»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя РБК итоги мирового соглашения по спору с АФК «Система», заявил, что его достижение стало возможно в том числе благодаря «корректному и весомому вкладу президента Владимира Путина в достижение договоренностей после обращения к нему всех сторон спора, и в первую очередь — ответчиков».

«В основе достигнутых договоренностей лежит предложение Игоря Ивановича Сечина, сделанное Евтушенкову несколько месяцев назад. Но наш анализ убедил нас в том, что при попытке изъятия у АФК «Система» всей суммы, установленной судом, риски ее банкротства становятся более чем вероятными. Это вынудило бы нас понести издержки, связанные с дополнительными затратами по этому спору и с задержкой получения присужденных нам средств на три—пять лет», — отметил он.

«Процесс соглашения — вопрос интимный», — сказал Леонтьев, подчеркнув лишь, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев принимал в нем участие.

Условия соглашения, по его словам, предусматривают обязательства обеих сторон спора не выдвигать дальнейших претензий в адрес друг друга из-за «Башнефти».

Путин накануне, как рассказал РБК один из участников встречи в Кремле, произнес: «Надо расходиться, а то Владимир Петрович [Евтушенков] и Игорь Иванович [Сечин] не успеют сесть и договориться». Эту информацию на следующий день подтвердил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков добавил, что Путин произнес эти слова «в достаточно свободной и шутливой манере».

В пятницу, 22 декабря, «Роснефть» и «Башнефть» сообщили о согласовании условий мирового соглашения с «Системой». По условиям соглашения, последняя возместит до 30 марта будущего года «Башнефти» 100 млрд руб. Привлечь деньги на эти цели помогут Сбербанк и РФПИ.

«Роснефть» подала в суд на АФК «Система» в мае, заявив, что в ходе реорганизации «Башнефти» в 2014 году (до конца года она принадлежала «Системе») у нее появились убытки. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону «Роснефти», присудив ей 136 млрд руб. (компания требовала возместить ей 170 млрд руб.).

АФК «Система» это решение обжаловала, но апелляционный суд ей отказал. Помимо этого 7 декабря «Роснефть» и «Башнефть» подали новый иск, требуя возместить убытки на 131,6 млрд руб. После этого «Система» ответила встречным иском на 330,5 млрд руб.