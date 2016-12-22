В московских McDonald’s появились официанты

Пока новая услуга доступна только в пяти ресторанах. По итогам теста сеть McDonald’s намерена принять решение о целесообразности развития сервиса

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В некоторых московских ресторанах быстрого питания McDonald’s появились официанты, которые приносят сделанный посетителем заказ — предварительно его надо оплатить на кассе или через терминал — на его столик. О том, что такая услуга стала доступна в McDonald’s в торговом центре РИО на Ленинском проспекте, сообщает газета «Ведомости».

«В настоящее время мы тестируем новый сервис в пяти ресторанах города Москвы. В зависимости от результатов и на основании отзывов наших гостей мы сможем запланировать, в каких предприятиях эта услуга будет наиболее востребована в будущем», — пояснил РБК представитель McDonald’s.

По его словам, эксперимент начался недавно и продлится несколько месяцев.

«За это время мы подробно изучим отзывы наших посетителей и на их основе будем принимать решение о том, как именно это направление будет развиваться в дальнейшем», — сказал представитель McDonald’s.

Гендиректор исследовательской компании NPD в России Мария Ванифатова пояснила «Ведомостям», что инновация McDonald’s направлена на повышение удовлетворенности посетителей и их лояльности бренду. Но сказать, даст ли этот шаг ощутимый результат, пока сложно, считает Ванифатова.