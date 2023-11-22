«Газпром» задумал установить в Петербурге Триумфальный столп

В «Газпроме» предложили установить у Лахта Центра памятник Петру I и победе России в Северной войне, по результатам которой царство стало империей. Созданием столпа занимался еще Растрелли, копия модели стоит в Эрмитаже

Лахта Центр (Фото: Антон Галахов / ТАСС)

Градостроительный совет при правительстве Санкт-Петербурга рассмотрит предложение установить «Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне», предложение выдвинуто «Фондом поддержки культурных инициатив «Газпрома».

Столп планируется разместить на Приморском шоссе у Лахта Центра.

В Эрмитаже установлена копия модели триумфального столпа в честь победы в Северной войне, произведенной в 1720 годах архитектором Бартоломео Растрелли. Император Петр I планировал установить столп на одной из площадей Санкт-Петербурга. Ствол колонны состоит из восьми цилиндров с барельефными изображениями важнейших сражений Северной войны. Венчает столп фигура Петра I.

Северная война длилась с 1700 по 1721 год. По итогам войны, в которой Швеция потерпела поражение, Русское царство получило выход к Балтийскому морю и установило протекторат над герцогством Курляндия, сама страна стала Российской империей.

Строительство Лахта Центра в Петербурге началось в октябре 2012 года. Высота центрального 87-этажного здания комплекса составляет 462 м. В комплексе площадью 400 тыс. кв. м на берегу Финского залива разместились офисы, спорткомплекс, планетарий, научно-образовательный и медицинский центры, магазины, кафе и рестораны. Разрешение на ввод в эксплуатацию небоскреб получил 16 октября 2018 года.

У Лахта Центра в прошлом году был открыт другой памятник Петру I, на котором император спасает утопающих.

Летом 2021 года Лахта Центр стал официальным адресом регистрации «Газпрома», в июне 2023-го корпорация начала массово переводить сотрудников в небоскреб.

Петербургский губернатор Александр Беглов жаловался на большие расходы города, связанные с переездом компании: «Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть». Он пояснил, что бюджетные средства пошли на строительство развязки, помимо этого, специалисты приступили к возведению 32-й и 49-й магистралей в целях обеспечения подъездов к башне «Газпрома».

