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Бизнес ,  
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АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд предложат инвесторам 20% ретейлера «Детский мир». Исходя из текущих котировок продавцы могут привлечь более 14 млрд руб.
Детский мир DSKY ₽96,56 +0,27% Купить
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продадут не менее 150 млн акций, или 20% уставного капитала, крупнейшего детского ретейлера ПАО «Детский мир», говорится в совместном сообщении компаний.

В понедельник, 18 ноября, менеджмент «Детского мира» начнет роуд-шоу для инвесторов и формирование книги заявок, которое ориентировочно должно завершиться 21 ноября. Организаторами SPO выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

«Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров «Детского мира», — приводит в сообщении слова президента и председателя правления ПАО АФК «Система» Андрея Дубовскова.

Сейчас АФК «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», еще 14,03% у РКИФ, оставшаяся часть ценных бумаг торгуется на Московской бирже. На завершении торгов в пятницу, 15 ноября, бумаги «Детского мира» торговались по 95,56 руб. за акцию, капитализация ретейлера равнялась 71,3 млрд руб.

Если компания реализует на бирже заявленный пакет, «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», РКИФ — не более 9,7% акций. Однако окончательный объем и цена размещения будут определены по итогам формирования книги заявок после встреч с институциональными инвесторами, пояснил РБК представитель АФК «Система». Ожидания основного акционера по стоимости размещения и принадлежности инвесторов он не раскрыл.

Исходя из пятничных котировок акции «Системы» и РКИФ могут быть оценены в 14,3 млрд руб.

Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе на снижение своей долговой нагрузки. По состоянию на 30 июня 2019 года финансовые
обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.

О том, что АФК «Система» и РКИФ готовы снижать свои доли, стало известно еще в 2017 году. Крупнейшие акционеры были готовы предложить около 8%.

«Детский мир» провел IPO в начале 2017 года, в результате размещения доля «Системы» сократилась в 1,4 раза, РКИФ — более чем в полтора раза. В ходе первичного размещения акционеры и компания привлекли 18,4 млрд руб., установив цену 85 руб. за одну акцию.

На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Помимо флагманского бренда ретейлер развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр». За первые девять месяцев 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA — на 18,5%, до 9,5 млрд руб., прибыль — на 20%, до 4 млрд руб.

Автор: Анна Левинская
Теги: «Детский мир», АФК «Система»
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