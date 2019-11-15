АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд предложат инвесторам 20% ретейлера «Детский мир». Исходя из текущих котировок продавцы могут привлечь более 14 млрд руб.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продадут не менее 150 млн акций, или 20% уставного капитала, крупнейшего детского ретейлера ПАО «Детский мир», говорится в совместном сообщении компаний.

В понедельник, 18 ноября, менеджмент «Детского мира» начнет роуд-шоу для инвесторов и формирование книги заявок, которое ориентировочно должно завершиться 21 ноября. Организаторами SPO выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

«Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров «Детского мира», — приводит в сообщении слова президента и председателя правления ПАО АФК «Система» Андрея Дубовскова.

Сейчас АФК «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», еще 14,03% у РКИФ, оставшаяся часть ценных бумаг торгуется на Московской бирже. На завершении торгов в пятницу, 15 ноября, бумаги «Детского мира» торговались по 95,56 руб. за акцию, капитализация ретейлера равнялась 71,3 млрд руб.

Если компания реализует на бирже заявленный пакет, «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», РКИФ — не более 9,7% акций. Однако окончательный объем и цена размещения будут определены по итогам формирования книги заявок после встреч с институциональными инвесторами, пояснил РБК представитель АФК «Система». Ожидания основного акционера по стоимости размещения и принадлежности инвесторов он не раскрыл.