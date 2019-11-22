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Бизнес ,  
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СМИ узнали о планах Exxon распродать активы на $25 млрд
Речь идет о месторождениях в Европе, Азии и Африке. Компания решила инвестировать вырученные средства в несколько крупных проектов
Фото: Loren Elliott / Reuters

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil собирается продать нефтяных и газовых месторождений в Европе, Азии и Африке на $ 25 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника на банковском рынке, знакомых с планами компании.

Средства от продажи активов компания планирует направить на несколько крупных проектов, уточняет агентство. В частности, речь идет об инвестициях в новые разработки в Гайане, Мозамбике, Папуа-Новой Гвинее, Бразилии и Соединенных Штатах.

В последние месяцы Exxon уже заключила ряд сделок, включая продажу активов Норвегии на  $4,5 млрд, а также уже предлагает активы в Австралии, Нигерии и Малайзии.

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Кроме того, по данным Reuters, Exxon собирается продать свои европейские активы в британском Северном море, Германии и Румынии. В Юго-Восточной Азии речь идет об активах в Индонезии и Малайзии. В Африке Exxon хочет продать свои активы в Чаде, Экваториальной Гвинее, а также распродать часть своих нигерийских активов.

Представитель Exxon отказался от комментариев.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Exxon Mobil
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