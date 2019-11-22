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Бизнес ,  
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Миллиардер Клячин купил бизнес-центр обанкротившегося турецкого строителя
KR Prorerties миллиардера Александра Клячина купила бизнес-центр в Химках за 1,5 млрд руб. Сейчас половина бизнес-центра класса А, построенного в 2014 году турецким девелопером Мустафой Билеком, пустует
Mebe One Khimki Plaza (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Структура KR Properties, управляющей коммерческой недвижимостью миллиардера Александра Клячина, купила бизнес-центр Mebe One Khimki Plaza. Это следует из данных ЕГРЮЛ и протокола торгов по продаже этого объекта, размещенного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Бизнес-центр класса А площадью 41,6 тыс. кв. м (арендная площадь офисов — около 30 тыс. кв. м) находится в Химках, у Ленинградского шоссе, в 1,8 км от МКАД. Победителем торгов стало ООО «Центр по химии лекарственных средств», принадлежащее кипрской KR Holding Limited, которая входит в структуру KR Properties. KR Holding Limited принадлежат и другие объекты недвижимости KR Properties в Москве, например комплекс апартаментов на Зубовской улице и деловой квартал по адресу: Столярный пер., 3. Компания стала единственным участником торгов, которые проходили на понижение: при начальной цене в 1,76 млрд руб. победитель получит актив за 1,49 млрд руб.

В KR Properties отказались от комментариев.

Офисное здание продавалось в рамках банкротства ООО «Мебе-Девелопмент», входившей в Mebe Group. Ее основал Мустафа Билек — российско-турецкий девелопер. У Билека есть российское гражданство, но турецкие СМИ называют его турецким бизнесменом. Акции Билека в «Мебе-Девелопмент» находятся в залоге у Сбербанка по кредитному договору 2013 года, так же как и само здание.

В 2017 году 51% компании выкупила «дочка» Сбербанка, которая занимается работой с проблемными активами. В 2019-м Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Сбербанка в отношении компании процедуру банкротства. По состоянию на 27 февраля 2019 года просроченная задолженность «Мебе-Девелопмент» перед банком составляла $61 млн (4 млрд руб. на соответствующую дату) с учетом неустоек, следует из судебных материалов. РБК направил запрос в Сбербанк.

Партнер Сolliers International Станислав Бибик называет стоимость покупки выгодной, отмечая, что она ниже девелоперской себестоимости объекта. По оценке директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE в России Андрея Морозова, если девелоперу удастся заполнить объект, то его доходность может быть выше 15% годовых.

«Объект очень качественный, но очень сложный с точки зрения сдачи в аренду. Расположение за пределами центра, в Химках, не позволяло объекту по достаточно высокой ставке заполняться. Сейчас он, по нашим данным, не может быть заполнен более чем на 50%», — говорит Морозов. Ставка аренды в бизнес-центре, по оценке Морозова, составляет 10–11 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета налогов и эксплуатационных платежей. По словам Бибика, проблема актива в том, что он был введен в сложное для рынка время, в 2014 году.

KR Properties, по собственным данным, управляет 800 тыс. кв. м недвижимости, в том числе деловыми кварталами «Красная роза» и «Даниловская мануфактура». Александр Клячин также владеет сетью гостиниц Azimut. Общий доход от аренды коммерческой недвижимости Клячина в 2018 году оценивается в $360 млн. Клячин занимает 56-е место в последнем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России: журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Александр Клячин
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