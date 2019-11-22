Миллиардер Клячин купил бизнес-центр обанкротившегося турецкого строителя

KR Prorerties миллиардера Александра Клячина купила бизнес-центр в Химках за 1,5 млрд руб. Сейчас половина бизнес-центра класса А, построенного в 2014 году турецким девелопером Мустафой Билеком, пустует

Mebe One Khimki Plaza (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Структура KR Properties, управляющей коммерческой недвижимостью миллиардера Александра Клячина, купила бизнес-центр Mebe One Khimki Plaza. Это следует из данных ЕГРЮЛ и протокола торгов по продаже этого объекта, размещенного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Бизнес-центр класса А площадью 41,6 тыс. кв. м (арендная площадь офисов — около 30 тыс. кв. м) находится в Химках, у Ленинградского шоссе, в 1,8 км от МКАД. Победителем торгов стало ООО «Центр по химии лекарственных средств», принадлежащее кипрской KR Holding Limited, которая входит в структуру KR Properties. KR Holding Limited принадлежат и другие объекты недвижимости KR Properties в Москве, например комплекс апартаментов на Зубовской улице и деловой квартал по адресу: Столярный пер., 3. Компания стала единственным участником торгов, которые проходили на понижение: при начальной цене в 1,76 млрд руб. победитель получит актив за 1,49 млрд руб.

В KR Properties отказались от комментариев.

Офисное здание продавалось в рамках банкротства ООО «Мебе-Девелопмент», входившей в Mebe Group. Ее основал Мустафа Билек — российско-турецкий девелопер. У Билека есть российское гражданство, но турецкие СМИ называют его турецким бизнесменом. Акции Билека в «Мебе-Девелопмент» находятся в залоге у Сбербанка по кредитному договору 2013 года, так же как и само здание.

В 2017 году 51% компании выкупила «дочка» Сбербанка, которая занимается работой с проблемными активами. В 2019-м Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Сбербанка в отношении компании процедуру банкротства. По состоянию на 27 февраля 2019 года просроченная задолженность «Мебе-Девелопмент» перед банком составляла $61 млн (4 млрд руб. на соответствующую дату) с учетом неустоек, следует из судебных материалов. РБК направил запрос в Сбербанк.