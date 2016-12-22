Премия РБК: номинанты в категории «Стартап» о бизнесе и жизни
Премия РБК, 16:36
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Премия РБК: номинанты в категории «Стартап» о бизнесе и жизни
Началось голосование за выбор аудитории РБК: из 24 финалистов главной награды за достижения бизнеса «Приз зрительских симпатий» получит только один. Номинанты в категории «Стартапер» — в обзоре РБК
Проголосовать за одного из номинантов можно на странице Премии РБК
Эдуард Шендерович, основатель сервиса Knotel
- Я не считаю [деньги]. Не проверяю счет. Я не понимаю, зачем это. Я в принципе не понимаю вот эти пузомерки. Для меня было бы несчастьем попасть в список Forbes.
- Мы уже в течение последних двух лет пытаемся объяснить, чем занимается Knotel. Примерно говорим одно и то же. Компания выросла примерно в сто раз за два года. И никто ничего не понимает.
- Факторы успеха любой компании — это то, что есть правильные люди, которые в принципе знают, что они делают, с одной стороны. С другой стороны, это рынок, четкий и понятный рынок, чтобы не нужно было ходить, и искать, и тестировать. Просто ты выходишь на рынок и сразу начинаешь монетизироваться.
- Умение управлять языком и цифрами — это одно и то же. Именно поэтому у меня получается и то, и другое.
- В том, чем я занимаюсь в плане инвестиций, построения компаний, общения с предпринимателями, используются очень похожие [на поэзию] механизмы. Редукция, то есть преобразование информации к более удобной форме, — то, что их объединяет. Подход поэта, обладающего инструментами речи, языка, позволяет быстрее анализировать бизнес-ситуации.
- Конечно, терпеть поражение — это не здорово, но иногда поражение в деталях приводит к успеху в каких-то больших вещах.
- Управленческие совещания — это действительно отстой. И я рад, что мы движемся к миру без совещаний. Просто чудесно участвовать в создании этого более радостного будущего.
Цитаты по The Bell, Forbes и «Идеономика»
Алиса Чумаченко, основательница GOSU.AI
- Меня и раньше восхищало, когда люди что-то полезное создают. Но когда создают игры — это полнейший восторг!
- Однажды мы шумно отдыхали в баре с компанией. И под конец вечера все официанты перед нами в ряд выстроились с просьбой им «отсыпать голды» в нашей игре. Я не устояла.
- Суть в том, что когда вы со своим продуктом выходите на рынок, ваш потребитель: 1) в продукте не нуждается, 2) ему есть, чем без вас заняться, 3) у него в принципе нет проблем. Поэтому, чтобы заработать миллион, нужно, чтобы потребитель осознал всю тяжесть своей проблемы, захотел от нее избавиться, приобретя именно ваш продукт. А еще был готов ради этого бросить все свои дела!
- Я не собираюсь завоевывать мир, я просто зарабатываю деньги.
- Запустить глобальную компанию можно откуда угодно, но нужно понимать, где вы будете брать специалистов, когда начнете расти.
- Получить большие данные проще, чем кажется. Надо быть очень ленивым, чтобы не увидеть, сколько данных есть в открытом доступе. Компаниям выгодно делиться большими данными.
- Чтобы найти подход к геймерам, пришлось написать матерящегося чатбота. Он адский, хулиганский, жутко токсичный, но очень смешной. Мы сделали его по приколу, но он разошелся в соцсетях, благодаря чему к нам пришло несколько тысяч новых пользователей.
- Очередной прорыв в киберспорте случится, когда появится игра, которая сможет заинтересовать не только геймеров. Все ждут игру, которую было бы интересно смотреть, как футбол или хоккей, — когда ты за плюс-минус десять минут начинаешь разбираться в правилах и понимать, что происходит.
- Деньги — это энергия, их надо пускать в круговорот. Тогда они будут приносить новые деньги.
- Моя категория понимания денег — это не цифры, а, скорее, этапы жизни. Первый — когда ты перестаешь знать, сколько стоит молоко в магазине. Второй — перестаешь в супермаркете смотреть на чек — это 1500 руб. или 10 тыс. Потом начинаешь думать: хватит ли денег на образование и плюс еще на один дом? А потом — что я могу сделать с помощью этих денег полезного? И это уже большая ответственность.
- Я считаю, что много работать полезно всем. Что-то все время создавать, производить. Но важно уметь переключаться, отдыхать, тогда ты будешь гораздо продуктивнее. Я не верю в суперзанятых людей. Все это вопрос приоритетов.
Цитаты по материалам theRunet, Inc и Marie Сlaire
Анна Филиппова, основательница KidsWay
- Идея [бизнеса] возникла в середине 2015 года, когда я училась в Вашингтоне. Моя соседка тогда нанимала для своих детей женщину, которая отводила их в школу и на всяческие кружки. То есть это была не няня в привычном смысле слова, а именно сопровождающая. Я тогда не планировала возвращаться в Россию, но именно эта идея моей соседки полностью перевернула мою жизнь и заставила меня вернуться обратно.
- В тот момент [старта бизнеса] я не думала о масштабности. Просто в команде появился человек, который провел ассоциацию с развозом детей, как пиццы по городу, и сказал, что это должно иметь огромный успех в нашем мегаполисе.
- До заочного акселератора, как и многие начинающие бизнесмены, я думала, что достаточно будет сделать сайт… И все клиенты к тебе прибегут. Но, оказалось, что с ними нужно говорить, выяснять их боль и адаптировать под это продукт.
- Женщине сложно создать бизнес. Но эта гонка, в которой ты чуть ли не единственная девушка среди мужчин, подстегивает меня идти с такой скоростью, чтобы не просто не отстать, а быть впереди. Наслаждение — сделать то, что, по мнению других, ты сделать не можешь.
- Смогу сказать, что успешна, когда о KidsWay будут знать все. Я хочу развивать крупную компанию не только на российском, но и на международном рынке. Сейчас же я пчелка, которая трудится.
- Когда за спиной нет неудавшегося бизнеса, то нет и страха. Ты просто не знаешь, что будет завтра. Поэтому ты каждый день начинаешь, как новый. Единственное, что можно сказать точно — страху поддаваться нельзя, он как вирус, который поражает. Как ты наметил, так и будет, о чем ты думал, то и сбывается.
- Одно из моих качеств — нетерпение, я не могу ждать у моря погоды. Я всегда намечаю цель, куда и иду. У меня есть синдром отличницы: у меня все должно быть на пять. Я не люблю простых дел. Меня заводят сложные проблемы, решать их — это вброс адреналина в кровь.
- Если хочешь добиться успеха, наглость не играет роли. Единственное, что может привести к нему — это трудолюбие. Если не будешь трудиться по 24 часа в сутки, ничего не получится.
Цитаты по материалам chips-journal.ru, Rusbase и «Комсомольская правда»
Елизавета Осетинская, сооснователь The Bell
- Меня восхищают и вдохновляют люди, которые способны чего-то добиваться в условиях неопределенности. Ведь про новое никогда не знаешь — выстрелит — не выстрелит, правильно — не правильно.
- Момент становления стартапа оставляет мало возможностей, чтобы следить за тем, что происходит у других. Мне очень не хватает этого.
- Я вообще за пропаганду предпринимательства во всех его формах. Что бы то ни было сделать из ничего — дико трудно. Что-то придумать, сложить, собрать, чтобы что-то заработало. Это столько нужно держать в голове, все время все против, все разваливается. Система по определению стремится к беспорядку. Привести что-то в порядок — дико сложно. Слава тем людям, которые это делают.
- Саморазвитие — эволюция человека в рамках одной жизни. Саморазвитие — колоссальный вклад в общую эволюцию. Каждый улучшается. Этот непрерывный процесс в себе нужно пробуждать.
- Нельзя сказать: «Я не могу решить проблему». Любой взрослый человек, который умеет сдерживать инстинкты, может это сделать. Если не может — значит ему это не важно.
- Лучшие произведения современной масскультуры очень часто коммерчески успешны. Конечно, когда талантливый человек делает хорошее дело, он не говорит, что это ради денег. Но когда человек сделал хорошее дело и на этом круто заработал — это высшая мера успеха. Вот это была бы для меня идеальная модель. Самая правильная.
- Я хочу сделать медиа для себя. Чтобы мне самой было интересно, чтобы мне доходчиво объясняли самое главное с поворотом в деньги.
- Невозможно понять среду, если ты в ней ничего не пробуешь. Чтобы начать плавать, нужно зайти в воду. Можно сколько угодно махать руками на берегу, но это ни к чему не приблизит.
Цитаты по материалам The Question, interview.sourvillo.ru, Meduza и vc.ru
Михаил Перегудов, основатель «Партии еды»
- Изначально я вряд ли должен был стать предпринимателем — в школе особых способностей не проявлял, «чупа-кэпсы» не продавал, контрольные за деньги не писал и вообще разгильдяйничал.
- От природы я не очень уверенный в себе человек, и мне всегда казалось, что я далек от бизнеса, что это сложно, долго, дорого, и это делают какие-то гениальные люди. Но работа рядом с предпринимателями в растущем стартапе меня зажгла, показала, что это обычные люди, которым просто хватило смелости попробовать.
- Мне один умный человек однажды сказал такую фразу: «Организация развивается со скоростью ее руководителя». Это касается не только профессиональных навыков, но и насколько ты развиваешься как человек.
- В работе тоже важно вовремя остановиться, чтобы контролировать свое состояние. Это марафон, который нужно бежать в одинаковом темпе все время. Ты должен начать и закончить в одном темпе, с одной скоростью.
- Единственный способ заниматься тем, что нравится, — зарабатывать на этом деньги.
- Я где-то вычитал аналогию с компьютерной игрой. С первого раза практически невозможно пройти всю игру: ты почти всегда «умираешь» и просто начинаешь уровень заново. В жизни люди почему-то не начинают игру заново, если запоролись на каком-то уровне. Они удаляют эту игру, потому что она ужасная или неинтересная. Например, человек занялся бизнесом — и не получилось. Он думает: «Значит, я не создан для этого». А на самом деле просто попробуй пройти этот уровень снова с учетом прошлого опыта. В реальности, конечно, сложнее все, но аналогия мне нравится.
- Раз в несколько месяцев обязательно работаю одну-две смены, в том числе ночные, на производстве. Всегда полезно поработать поваром-фасовщиком и еще раз вникнуть в детали процессов. Ни разу не было такого, чтобы я выходил после рабочей смены без десятка идей об улучшении работы.
- Почему нам удалось вырваться вперед? Дело в амбициях. Многие запускали такой бизнес, думая: «Сейчас мы с женой на кухне начнем после работы собирать коробочки с едой, а потом вырастем в настоящую компанию». Мы сразу понимали, что строим гипермаркет XXI века и хотим зарабатывать миллиарды. Это образ мысли, который влияет на принятие решений.
- Публичность — это плюс, если она не в тягость. Люди не дураки: если человек ведет себя искусственно, это заметно. Почему у Олега Тинькова это работает, хотя он во многом категоричен и много кому не нравится? Потому что он искренний, и люди это чувствуют.
Цитаты по материалам www.obrazstroy.ru, Zillion, Rusbase, GQ