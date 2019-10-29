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ЦУМ откроет люксовые пункты выдачи онлайн-заказов в регионах
ЦУМ будет открывать в регионах пункты выдачи онлайн-заказов, обслуживание в которых обещают сделать сопоставимым по уровню с универмагом. Продавец люкса планирует нарастить региональные продажи без затрат на новые бутики
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

До конца 2019 года ЦУМ, один из ключевых российских продавцов люксовых товаров, откроет в Сочи и Краснодаре первые региональные премиальные пункты выдачи заказов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе магазина.

Пункты выдачи для люксовых заказов будут выглядеть как комнаты, в которых клиент может не просто забрать свои товары, но и примерить их и получить бесплатную консультацию персональных шоперов, которые подберут обувь, аксессуары или помогут оформить будущие заказы. Сейчас такие услуги покупатель может получить в ЦУМе в Москве или в петербургском ДЛТ, воспользовавшись услугой персонального шопинга. Оплатить доставку клиент сможет после примерки, будет у него возможность и отказаться от непонравившихся товаров.

Пункт выдачи онлайн-магазина ЦУМа в Краснодаре будет расположен в одном из жилых комплексов: на площади 121 кв. м будут открыты ресепшен, лаунж-зона и четыре примерочные. Сочинский пункт выдачи будет размещен в отеле Hayatt Regency Sochi, его заявленная площадь — 75 кв. м.

Чем известна Mercury

Группа Mercury управляет универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге. На площади 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее собственным данным, продаются коллекции более 2 тыс. брендов: Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, часы и ювелирные украшения, а также парфюмерно-косметические и интерьерные марки.

Группа основана в 1993 году. Считается, что ею в равных долях владеют Леонид Фридлянд и Леонид Струнин. Выручка по РСБУ операционной компании ЦУМа, ОАО «ТД ЦУМ», в 2018 году выросла, согласно данным базы СПАРК, на 14%, до 18,8 млрд руб.

За счет появления пунктов выдачи онлайн-заказов за пределами столиц группе удастся удовлетворить «растущий спрос со стороны потребителей из других регионов, не теряя в качестве оказываемых услуг и не прибегая к затратам на открытие новых магазинов», объясняет представитель ЦУМа. По его словам, ретейлер изучает и другие города для открытия премиальных пунктов. Конкретные города собеседник не назвал, но отметил, что высокий рост онлайн-продаж демонстрирует Новосибирск: за девять месяцев они выросли в 2,5 раза.

На рост продаж в регионах, как считают в ЦУМе, в первую очередь повлияло ценообразование — с 2016 года в магазине установлены «миланские цены»: за счет одинаковых цен с иностранными бутиками потребители переключаются на покупки в России.

В регионах не растет размер целевой аудитории люксовых ретейлеров, предупреждает эксперт по ретейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Company Ирина Куликова. Тем самым, по ее мнению, тот рост, который регионы показывают на начальном этапе развития российской интернет-торговли люксовыми товарами, не будет поддержан фундаментальными предпосылками — ростом доходов населения. Рынок продолжает быть сконцентрированным в столице, на нее приходится 70% потребления предметов роскоши, констатировали ранее аналитики Deloitte.

Как в ЦУМе объясняют активное развитие своих онлайн-продаж в регионах и что спровоцировало рост интернет-торговли товарами класса люкс за пределами Москвы и Петербурга — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: онлайн-ретейл, ЦУМ, Mercury, люкс
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