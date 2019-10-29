ЦУМ откроет люксовые пункты выдачи онлайн-заказов в регионах

ЦУМ будет открывать в регионах пункты выдачи онлайн-заказов, обслуживание в которых обещают сделать сопоставимым по уровню с универмагом. Продавец люкса планирует нарастить региональные продажи без затрат на новые бутики

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До конца 2019 года ЦУМ, один из ключевых российских продавцов люксовых товаров, откроет в Сочи и Краснодаре первые региональные премиальные пункты выдачи заказов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе магазина.

Пункты выдачи для люксовых заказов будут выглядеть как комнаты, в которых клиент может не просто забрать свои товары, но и примерить их и получить бесплатную консультацию персональных шоперов, которые подберут обувь, аксессуары или помогут оформить будущие заказы. Сейчас такие услуги покупатель может получить в ЦУМе в Москве или в петербургском ДЛТ, воспользовавшись услугой персонального шопинга. Оплатить доставку клиент сможет после примерки, будет у него возможность и отказаться от непонравившихся товаров.

Пункт выдачи онлайн-магазина ЦУМа в Краснодаре будет расположен в одном из жилых комплексов: на площади 121 кв. м будут открыты ресепшен, лаунж-зона и четыре примерочные. Сочинский пункт выдачи будет размещен в отеле Hayatt Regency Sochi, его заявленная площадь — 75 кв. м.

Чем известна Mercury Группа Mercury управляет универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге. На площади 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее собственным данным, продаются коллекции более 2 тыс. брендов: Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, часы и ювелирные украшения, а также парфюмерно-косметические и интерьерные марки. Группа основана в 1993 году. Считается, что ею в равных долях владеют Леонид Фридлянд и Леонид Струнин. Выручка по РСБУ операционной компании ЦУМа, ОАО «ТД ЦУМ», в 2018 году выросла, согласно данным базы СПАРК, на 14%, до 18,8 млрд руб.

За счет появления пунктов выдачи онлайн-заказов за пределами столиц группе удастся удовлетворить «растущий спрос со стороны потребителей из других регионов, не теряя в качестве оказываемых услуг и не прибегая к затратам на открытие новых магазинов», объясняет представитель ЦУМа. По его словам, ретейлер изучает и другие города для открытия премиальных пунктов. Конкретные города собеседник не назвал, но отметил, что высокий рост онлайн-продаж демонстрирует Новосибирск: за девять месяцев они выросли в 2,5 раза.