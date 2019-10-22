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Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель»
X5 Retail Group FIVE ₽1 967 +0,2% Купить
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

По итогам третьего квартала 2019 года чистая прибыль X5 Retail Group составила 2,238 млрд руб., что на 72,3%, или в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода предыдущего года (8,087 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные отчетности компании, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,334 млрд руб. (в основном из-за обесценения внеоборотных активов).

В сентябре X5 сообщала, что за шесть месяцев 2019 года «Карусель» принесла ей 5,1% общей выручки. При этом ретейлер прогнозировал, что негативный эффект от предстоящего изменения формата сети гипермаркетов на чистую прибыль X5 в третьем квартале текущего года может составить 5–6 млрд руб. без влияния на денежный поток.

В соответствии с планами компании 34 гипермаркета «Карусель» предполагается трансформировать (к началу 2021 года) в большие супермаркеты «Перекресток», а еще 20 гипермаркетов закрыть (к 2022 году). Оставшиеся 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель».

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети. По данным на 30 сентября 2019 года, сеть «Карусель» включала 91 магазин общей площадью более 366 тыс. кв. м.

Автор: Евгений Калюков
Теги: X5 Retail Group, чистая прибыль
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