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«Транснефть» сообщила о планах потратить на buyback до 20 млрд руб.
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«Транснефть» сообщила о планах потратить на buyback до 20 млрд руб.
Бизнес, 16:16
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«Транснефть» сообщила о планах потратить на buyback до 20 млрд руб.
Компания рассматривает вариант с выкупом привилегированных бумаг по рыночной цене, срок выкупа составит до трех лет, говорится в материалах компании
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Программа обратного выкупа акций — один из основных приоритетов «Транснефти» на среднесрочную перспективу, говорится в отчете компании об итогах деятельности за шесть месяцев 2018 года.

Компания рассматривает сценарий с выкупом привилегированных акций на сумму до 20 млрд руб., что соответствует около 8% текущей капитализации привилегированных акций, говорится в документе. Выкупать бумаги на открытом рынке «Транснефть» планирует в пределах трех лет по рыночной цене.

Выкупленные бумаги могут быть использованы для «мотивационной программы менеджмента», а в дальнейшем — проданы «при благоприятных рыночных условиях».

В начале октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что совет директоров компании (он является его членом) обсудил обратный выкуп акций, но возможные объемы он тогда не сообщил. У «Транснефти» выпущено более 1,5 млн привилегированных акций.

Совет директоров «Транснефти» обсудил выкуп бумаг компании
Бизнес

Среди других приоритетов «Транснефти» на среднесрочную перспективу — снижение капитальных затрат в условиях ограниченного роста выручки. Компания в 2018–2023 годах планирует снизить капзатраты до 120 млрд руб. Кроме того, компания планирует сохранить совокупных объем годовых дивидендных выплат на уровне не ниже предыдущего года и улучшить взаимодействие с инвесторами (в частности, «Транснефть» собирается уделять внимание инициативам миноритариев, направленным на повышение рыночной стоимости компании).

Привилегированные акции «Транснефти» подорожали на Московской бирже на 0,58%, до 172,35 тыс. руб.

По результатам первых шести месяцев этого года «Транснефть» снизила объем сданной грузополучателям нефти на 0,9%, до 235,3 млн т (по сравнению с первым полугодием прошлого года), объем сданных нефтепродуктов, наоборот, увеличился почти на 19%, до 19,7 млн т. Выручка компании выросла на 5,7%, до 463,3 млрд руб., EBITDA уменьшилась на 3,5%, до 208,2 млрд руб., прибыль упала на 19,2%,​ до 92,1 млрд руб.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Транснефть» , выкуп акций
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