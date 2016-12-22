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Совет директоров «Транснефти» обсудил выкуп бумаг компании
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Совет директоров «Транснефти» обсудил выкуп бумаг компании
Бизнес, 12:38
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Совет директоров «Транснефти» обсудил выкуп бумаг компании

Члены совета директоров «Транснефти» обсудили возможность проведения обратного выкупа привилегированных акций компании, рассказал журналистам один из директоров «Транснефти», глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

​По его словам, возможный buyback может стать одной из мер повышения капитализации «Транснефти» и предсказуемости дивидендного потока. Возможные объемы выкупа акций Дмитриев не уточнил, в настоящее время «Транснефтью» выпущено 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Источник РБК, знакомый с участниками совета директоров, пояснил, что речь будет рассмотрена и возможность дробления привилегированных акций.

По словам Дмитриева, в ходе заседания совета директоров обсуждалась также опционная программа для менеджеров «Транснефти», в течение 3 месяцев менеджмент подготовит рекомендации совету директоров компании.

На фоне заявления Дмитриева выросла стоимость привилегированных акций «Транснефти» на Московской бирже. На пике стоимость бумаг достигла отметки 168,5 тыс. руб., что на 1,8% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 12:35 мск стоимость бумаг составляла 167,25 тыс. руб.

Теги: «Транснефть»
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