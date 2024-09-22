Equinor отказалась от экспорта водорода в Германию из-за дороговизны

Equinor и RWE в 2022 году договорились о строительстве морского водородного трубопровода для поставок в Германию, но норвежская компания решила выйти из проекта, указав на низкий спрос. На это нужны «десятки миллиардов евро»

Фото: equinor.com

Норвежская газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, поскольку считает, что проект слишком дорогой, а спрос недостаточен, сообщает Berliner Zeitung.

Equinor заключила соглашение с немецкой RWE в 2022 году. Оно предусматривало поставки на электростанции в Германии через первый в мире морской водородный трубопровод. В прошлом году генеральный директор норвежской компании Андерс Опедаль говорил, что его строительство обойдется в €3 млрд, а на организацию всей цепочки поставок понадобятся «десятки миллиардов евро».

Представитель Equinor Магнус Франц Эйдсвольд заявил, что компания решила на ранней стадии отказаться от проекта, и назвал его «нежизнеспособным». «Планы по производству водорода также будут приостановлены», — добавил он.

По словам источника Berliner Zeitung, решение норвежской компании стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. В 2023 году он подписал совместную декларацию с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре об укреплении сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Handelsblatt пишет, что вместо строительства трубопровода Equinor решила перерабатывать природный газ в водород в Нидерландах, а уже оттуда его будет получать Германия.

В Евросоюзе в октябре 2022 года запустили проект H2med, который подразумевает создание водородных сетей на Пиренейском полуострове и соединение их с сетями Северо-Западной Европы. Его цель — обеспечить Европу доступным возобновляемым водородом к 2030 году, строительство подводного трубопровода обойдется примерно в €2,5 млрд.