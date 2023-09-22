«Коммерсантъ» узнал о планах продажи Ту-214 из авиапарка президента

Специальный летный отряд, который перевозит высших лиц страны, может продать вышедшие из летной годности Ту-214. Они старше 20 лет, их ремонт обойдется в несколько миллиардов руб. Получить лайнеры может Red Wings

Фото: Александров Василий / ТАСС

Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента планирует продать выводимые из эксплуатации пассажирские Ту-214 коммерческим авиакомпаниям, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание пишет, что речь идет как минимум о самолетах старше 20 лет, которым необходимо восстановление. Собеседники «Ъ» оценили его в 3–4 млрд руб. за оба лайнера. По данным газеты, получить Ту-214 может Red Wings. На ее сайте говорится, что компания летала на Ту-154 и Ту-204, сейчас ее парк самолетов — 19 Sukhoi SuperJet (SSJ 100).

Источники в других авиакомпаниях допустили рассмотрение возможности покупки «в зависимости от цены» и при условии гарантий продления ресурса лайнеров, который сейчас ограничен сроком в 20 лет.

Цена на продаваемые самолеты не определена. В Казани в январе был выставлен на продажу неисправный Ту-214 2002 года выпуска за минимальную цену 373 млн руб. Ремонт машины оценивали в 1,25 млрд руб. «Коммерсантъ» отмечает, что продать лайнер не смогли.

СЛО «Россия» занимается авиаперевозками президента, премьер-министра, председателей Совета Федерации, Госдумы, Конституционного, Верховного судов, генпрокурора, главы Следственного комитета, Администрации президента и МИДа. Владимир Путин, как правило, летает на Ил-96. Ту-214 — магистральные узкофюзеляжные самолеты, их пассажировместимость — до 210 человек.

В апреле 2022-го «Коммерсантъ» писал о возможной продаже подержанных Ту-204 и Ту-214 с дальнейшей конвертацией их в бизнес-джеты. Эти самолеты принадлежали лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (входит в «Ростех»). Ранее самолеты использовали авиакомпании RedWings, «Владивосток-авиа» и «Трансаэро» (две последние — банкроты). Возраст машин на тот момент составлял от 12 до 16 лет, все они не находились в летной годности.

В «Ильюшин Финанс Ко» отмечали, что видели интерес к продаваемым самолетам со стороны российских владельцев иностранных лайнеров, которые не могут летать за пределы России из-за санкций.