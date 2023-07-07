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Авиакомпания AirBridgeCargo не получила Ил-96 от ОАК

Авиакомпания AirBridgeCargo не получила от ОАК Ил-96-400Т для возобновления рейсов
Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, которая уже больше года не может выполнять рейсы из-за введенных ограничений и наличия только иностранных самолетов в своем авиапарке, пока так и не получила от ОАК отечественные лайнеры
Самолёт Ил-96-400Т
Самолёт Ил-96-400Т (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в группу компаний «Волга-Днепр», не получила от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) самолеты Ил-96-400Т, следует из сервиса FlightRadar. Информацию подтвердил РБК представитель «Волга-Днепр», но от дальнейших комментариев отказался, рекомендовав обратится в ОАК.

В конце марта представитель группы «Волга-Днепр» заявил о планах получить первый самолет Ил-96-400Т в июне и тогда же начать рейсы в Китай, но этого не произошло.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400 был создан как модификация серийно выпускаемого Ил-96-300. Ил-96-400Т — это его грузовая версия. Максимальная дальность полета самолета Ил-96-400Т превышает 11 тыс. км. Для передачи в эксплуатацию на них устанавливается двигатели отечественного производства ПС-90А

Представитель ОАК сообщил РБК, что работы по самолетам, которые планировала получить AirBridgeCargo, идут по графику, воздушные суда проходят процедуру восстановления летной годности, один из самолетов находится в высокой степени готовности, готовится к передаче одному из российских эксплуатантов.

Источник РБК, близкий к лизинговой компании Ильюшин Финанс Ко. (ИФК; входит в ОАК, владеет самолетами) сказал, что договор об их поставке с Air Bridge Cargo в итоге не был заключен, поэтому ИФК начала переговоры с другими потенциальными эксплуатантами. Представитель ОАК отказался прокомментировать эту информацию.

При этом 6 июля гендиректор авиакомпании Red Wings (принадлежит как и ОАК «Ростеху») Евгений Солодилин говорил в интервью «России 24», что обратился в ОАК с просьбой о передаче самолета Ил-96. «Планируем Ил-96 уже поставить под сертификат грузовой авиакомпании. В дальнейшем планируем уже эксплуатацию Ту-204/214 в грузовой версии — мы работаем с производителем над тем, чтобы заняться конвертацией в том числе восстановленных самолетов», — говорил он.

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О планах AirBridgeCargo возобновить работу на отечественных самолетах Ил-96 стало известно в марте. До начала специальной военной операции на Украине AirBridgeCargo занимала 42% российского рынка авиационных грузоперевозок, однако она прекратила полеты в марте 2022 года из-за международных санкций. На тот момент парк AirBridgeCargo состоял только из самолетов иностранного производства — 17 самолетов Boeing 747 и одного Boeing 777, на российских самолетах до сих пор она не летала.

По данным ЕГРЮЛ, 75% AirBridgeCargo принадлежит Алексею Исайкину — основателю группы «Волга-Днепр». После того как он попал под персональные британские санкции, Исайкин передал контроль над группой менеджменту.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
Волга-Днепр ОАК Ил-96-400
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