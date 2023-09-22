Мощности выпускающего «Смерчи» завода получит производитель «Тайфунов»
Производственные мощности признанного банкротом ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) в ходе торгов достались АО «Ремдизель», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех», работает с проблемными и непрофильными активами).
«На участие в торгах поступила одна заявка участника торгов — акционерное общество «Ремдизель» с ценой предложения 1,3 млрд рублей. В соответствии с законом о банкротстве, Российская Федерация в течение месяца с даты подписания протокола об итогах торгов вправе заключить договор купли-продажи стратегического имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» по цене предложения и на условиях конкурса», — сообщили в компании.
В «РТ-Капитал» добавили, что покупатель должен будет сохранить профиль предприятия и выполнять договоры «Мотовилихи» в рамках гособоронзаказа.
«Мотовилихинские заводы» расположены в Пермском крае, их продукция - реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо» и другая военная техника.
«Ремдизель» находится в Татарстане. Это предприятие ремонтирует автомобили и специальную технику КАМАЗ. Также оно выпускает бронеавтомобили «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».
МЗ признали банкротом в 2018 году, при этом предприятие продолжило работу и выполнение гособоронзаказа. Заявление о признании компании несостоятельной направил в арбитражный суд Пермского края ВНИИ «Сигнал», долг машхолдинга перед которым составлял 32 млн руб.
Банкротству предшествовало несколько судебных других разбирательств. Так, в 2017 году банк «Россия» потребовал 7,2 млрд руб. с дочки предприятия, ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские Заводы». В следующем году петербургский арбитражный суд постановил взыскать с ЗАО в пользу «России» задолженность в размере 7,1 млрд руб., просроченную задолженность по процентам за пользование кредитом — 50,7 млн руб. и другие расходы.
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