Трансмашхолдинг опроверг планы купить «Мотовилихинские заводы»

Трансмашхолдинг не планирует покупать у «Ростеха» пермские «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших производителей артиллерийских систем в России. Об этом сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа, передает «РИА Новости».

«Нет, не интересуется», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Липа добавил, что ТМХ не проводила due diligence «Мотовилихинских заводов».

В пресс-службе «Ростеха» сообщили РБК, что заинтересованы в привлечении частных партнеров в капитал своих активов, однако эта процедура строго регламентирована — необходимо произвести оценку, провести конкурс, где оцениваются претенденты. «В отношении «Мотовилихинских заводов» такого решения нет и пока быть не может — предприятие находится в процедуре банкротства, поэтому разговоры на эту тему сейчас некорректны», — сказали в пресс-службе.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Трансмашхолдинг проводит аудит активов «Мотовилихинских заводов». Собеседники издания рассказали, что в июне состоялось по меньшей мере два визита его менеджеров на предприятие. Один из источников издания сообщил, что «Ростех» планирует выйти из состава кредиторов, а также может продать свои около 50% акций «Мотовилихинских заводов».