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«Газпром» увеличит инвестпрограмму на 220 млрд руб.

Правление «Газпрома» предложило увеличить инвестиции на 2022 год почти до 2 трлн руб.
Правление «Газпрома» предложило увеличить инвестпрограмму на текущий год на 222 млрд, до 1,98 трлн руб.
«Газпром» GAZP ₽232,5 +8,61% Купить
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы на этот год на 222 млрд, до 1,98 трлн руб. Теперь предложение должен рассмотреть совет директоров компании. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщила ее пресс-служба.

В рамках пересмотра инвестпрограммы руководство «Газпрома» предложило увеличить капитальные вложения на 319 млрд, до 1,75 трлн руб., а долгосрочные финансовые вложения, наоборот, сократить в два раза, до 123,8 млрд руб.

Такие изменения правление предложило по итогам анализа «уверенных результатов» компании за истекшее первое полугодие, пояснил заместитель предправления «Газпрома» Фамил Садыгов.

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Экономика
Фото:David Hecker / Getty Images

Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии «Газпром» «продемонстрировал рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений», говорил Садыгов в конце августа. За этот период газодобыча снизилась на 8,6%, до 238,4 млрд куб. м, а экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 31%, до 68,9 млрд куб. м. Но цены на газ на основном экспортном рынке — в Европе — продолжали ставить рекорды, приближаясь к $2 тыс. за 1 тыс. куб. м, а 22 августа превысили $3 тыс.

Садыгов тогда рассказал, что в итоге показатель чистой прибыли компании по итогам первого полугодия составил 2,5 трлн руб., а после применения корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы составил 2,416 трлн руб., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Другие финансовые показатели он не раскрыл.

«В проекте бюджета в новой редакции отражен рост поступлений от продажи газа на 34% по сравнению c первоначальной редакцией бюджета, — рассказал топ-менеджер 22 сентября. — Снижение объема экспорта было полностью нивелировано ростом средней цены реализации газа в дальнее зарубежье».

Ожидаемое увеличение поступлений по итогам текущего года позволило «Газпрому» продолжить в полном объеме реализовывать инвестиционную программу с упором на развитие ключевых проектов — магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» и его ресурсной базы, а также Ямальского центра газодобычи, добавил Садыгов.

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Почему «Газпром» решил впервые выплатить промежуточные дивиденды
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Помимо этого значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам первых шести месяцев года, суммарный размер которых составит 1,208 трлн руб. (50% от скорректированной чистой прибыли за этот период). Совет директоров «Газпрома» рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить первые за историю компании промежуточные дивиденды за первое полугодие. Раньше они выплачивались только по итогам года. Рекомендация о таких высоких дивидендах оказалась сюрпризом для инвесторов с учетом того, что ровно два месяца назад собрание акционеров «Газпрома» отклонило предыдущую рекомендацию совета директоров направить на дивиденды по итогам прошлого года также 50% прибыли, или 1,244 трлн руб. Вместо этого почти аналогичную сумму (1,248 трлн руб.) компании придется выплатить в бюджет в виде дополнительного НДПИ за сентябрь—ноябрь текущего года. Собрание акционеров «Газпрома» рассмотрит рекомендацию о промежуточных дивидендах 30 сентября.

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