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Производитель систем вентиляции Lindab продал бизнес в России менеджменту

Затраты на выход с российского рынка компания оценила в $2 млн. После продажи российское подразделение сменит название и продолжит работу с местными поставщиками
Фото: lindab.com
Фото: lindab.com

Шведский производитель вентиляционных и водосточных систем Lindab завершил выход с российского рынка, сообщила компания на своем сайте.

«По состоянию на 1 августа Lindab не проводила операции в России, включая продажи и покупки», — говорится в сообщении. Российское подразделение продали местному менеджменту, оно сменит название и продолжит работать с местными поставщиками в будущем.

Свои затраты на выход с российского рынка компания оценила в 22 млн шведских крон ($2 млн).

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В конце февраля Lindab сообщила, что оценивает свои продажи в России, Белоруссии и на Украине в 2022 году менее чем в 0,5% от всего объема, в прошлом году их доля в трех странах составляла 3%.

При этом, если не учитывать продажи бывшей «дочки» компании — производителя металлоконструкций Astron, в 2021 году доля продаж Lindab в этих государствах также составила 0,5%, указала компания. Lindab осенью прошлого года продала «дочку» французской Briand, в начале февраля сделка была закрыта. Astron имеет производственную площадку в Ярославле.

Lindab была основана в Швеции в 1959 году. Компания присутствует в 20 странах центральной, западной и северной части Европы.

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