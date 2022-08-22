Дом VIP-свадеб на Воробьевых горах второй раз за год сменил владельца

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 12:34
Как Amazon и Walmart борются с падением спроса — Fast Company Pro, 12:32
Смог и запах гари вернулись в Москву. Видео Общество, 12:31
Юргенс уйдет с поста президента Всероссийского союза страховщиков Финансы, 12:30
Россияне назвали среди ассоциаций со страной березу, Путина и медведя Общество, 12:26
Минобороны России сообщило об ударах по восьми пунктам управления ВСУ Политика, 12:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:21
ЛУКОЙЛ купил «Спартак» и его стадион, Федун ушел со всех постов в клубе Спорт, 12:17
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб РБК и Charuel, 12:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:05
Сдача квартиры посуточно: что важно знать и сколько можно заработать Недвижимость, 12:00
В «Мосводоканале» сообщили об отсутствии нареканий от рабочих в ЛНР Общество, 11:59
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Pro, 11:58
Дом VIP-свадеб на Воробьевых горах второй раз за год сменил владельца Бизнес, 11:53
Бизнес ,  
0 

Дом VIP-свадеб на Воробьевых горах второй раз за год сменил владельца

«Металлоинвест» Алишера Усманова продал дом VIP-свадеб на Воробьевых горах
Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах, принадлежавший «Металлоинвесту» Усманова, сменил владельца. Акции нового владельца «Сафисы» — в залоге у «дочки» прежнего владельца банкетного зала для VIP-торжеств
Дом торжеств &laquo;Сафиса&raquo;
Дом торжеств «Сафиса» (Фото: safisa.online)

Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах второй раз за год сменил владельца, следует из данных СПАРК. Компания «Профико», конечным бенефициаром которой является «Металлоинвест» (крупнейший акционер — миллиардер Алишер Усманов), перестала быть владельцем ООО «Компания ЛИМН», на балансе которой был банкетный зал. Новым владельцем «Сафисы» стало ООО «ПВС и ИАМ». Внимание на сделку первыми обратили «Ведомости».

В базе СПАРК указано, что «дочка» «Металлоинвеста», компания ООО «Профико», с 4 июля перестала быть владельцем 100% в ООО «Компания ЛИМН», на балансе которой находится зал.

В то же время 100% акций «ПВС и ИАМ», которое стало новым собственником, находятся в залоге у предыдущего владельца «Сафисы» — компании «Профико», подконтрольной «Металлоинвесту», следует из данных СПАРК.

РБК направил запросы в пресс-службу «Металлоинвеста» и представителю Усманова, а также в банкетный зал «Сафиса».

Компания Усманова приобрела дом для VIP-свадеб на Воробьевых горах
Бизнес

Новый покупатель здания — «ПВС и ИАМ» — специализируется на проведении торжественных мероприятий. В 2022 году компания заключила госконтракт с управлением ЗАГС Москвы на сдачу в аренду нежилых помещений (адреса помещений не указаны) на сумму в 7,8 млн руб.

Владельцы «ПВС и ИАМ» — бизнесмены Вачаган Петросов (70%) и Азик Илишаев (30%).

Читайте на РБК Pro
Pro
Получить оффер на высокооплачиваемую должность — 5 секретов резюме
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Почему сокращаются международные валютные резервы России
Статьи
Pro
Какие инвесторы зарабатывают миллионы благодаря манипуляциям рынками
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы

Усманов в интервью 2012 года рассказывал журналу Forbes, что человек с именем, похожим на имя первого совладельца компании (в материале издания он указан как Вачиган Петросов), отбывал с ним срок в колонии и помог предотвратить расправу над ним со стороны сокамерников.

Второй совладелец «ПВС и ИАМ» — Илишаев — также специализируется на проведении торжественных мероприятий. Его компания «Новое решение», зарегистрированная по одному адресу с «Сафисой», с 2019 году заключила с управлением ЗАГС Москвы контракты в общей сложности на 56,1 млн руб.

Двухэтажный особняк «Сафиса» площадью почти 4 тыс. кв. м с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами был построен в 2005 году. По словам автора здания архитектора Татьяны Мироновой, «заказчик попросил сделать роскошный интерьер, напоминающий дворцы в Монте-Карло или Монако». Снаружи здание также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.

В «Сафисе» проводят пышные торжества: здесь отмечали дни рождения Филипп Киркоров и Владислав Третьяк, праздновали свадьбы сын владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид и сын владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис. Во время праздников в «Сафисе» выступали, в частности, Дженнифер Лопес, Алла Пугачева, Стинг, Энрике Иглесиас. До 2015 года банкетный зал принадлежал группе АСТ Тельмана Исмаилова. Основной доход бизнесмену приносил Черкизовский вещевой рынок, который был закрыт в 2009 году. После этого Исмаилов стал брать новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми, постепенно эта ситуация привела к банкротству бизнесмена, которое идет с декабря 2015 года.

В 2020 году Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку 2015 года по продаже здания закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Метрополия». После этого все активы ЛИМН вместе с особняком на Воробьевых горах выставили на торги, как и другое имущество Исмаилова. В 2021 году владельцем ООО «Компания ЛИМН» стал бизнесмен Виталий Мащицкий, а в начале 2022 года — компания «Профико».

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Надежда Синцова Надежда Синцова
При участии
Надежда Фёдорова, Анастасия Серова
Москва Тельман Исмаилов
Материалы по теме
Связанный с экс-владельцем «Черкизона» дом VIP-свадеб выставят на торги
Бизнес
Компания Усманова приобрела дом для VIP-свадеб на Воробьевых горах
Бизнес
Турецкий банк купил отель Mardan Palace Тельмана Исмаилова за полцены
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter