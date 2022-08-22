Дом VIP-свадеб на Воробьевых горах второй раз за год сменил владельца

Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах, принадлежавший «Металлоинвесту» Усманова, сменил владельца. Акции нового владельца «Сафисы» — в залоге у «дочки» прежнего владельца банкетного зала для VIP-торжеств

Дом торжеств «Сафиса» (Фото: safisa.online)

Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах второй раз за год сменил владельца, следует из данных СПАРК. Компания «Профико», конечным бенефициаром которой является «Металлоинвест» (крупнейший акционер — миллиардер Алишер Усманов), перестала быть владельцем ООО «Компания ЛИМН», на балансе которой был банкетный зал. Новым владельцем «Сафисы» стало ООО «ПВС и ИАМ». Внимание на сделку первыми обратили «Ведомости».

В базе СПАРК указано, что «дочка» «Металлоинвеста», компания ООО «Профико», с 4 июля перестала быть владельцем 100% в ООО «Компания ЛИМН», на балансе которой находится зал.

В то же время 100% акций «ПВС и ИАМ», которое стало новым собственником, находятся в залоге у предыдущего владельца «Сафисы» — компании «Профико», подконтрольной «Металлоинвесту», следует из данных СПАРК.

РБК направил запросы в пресс-службу «Металлоинвеста» и представителю Усманова, а также в банкетный зал «Сафиса».

Новый покупатель здания — «ПВС и ИАМ» — специализируется на проведении торжественных мероприятий. В 2022 году компания заключила госконтракт с управлением ЗАГС Москвы на сдачу в аренду нежилых помещений (адреса помещений не указаны) на сумму в 7,8 млн руб.

Владельцы «ПВС и ИАМ» — бизнесмены Вачаган Петросов (70%) и Азик Илишаев (30%).

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Усманов в интервью 2012 года рассказывал журналу Forbes, что человек с именем, похожим на имя первого совладельца компании (в материале издания он указан как Вачиган Петросов), отбывал с ним срок в колонии и помог предотвратить расправу над ним со стороны сокамерников.

Второй совладелец «ПВС и ИАМ» — Илишаев — также специализируется на проведении торжественных мероприятий. Его компания «Новое решение», зарегистрированная по одному адресу с «Сафисой», с 2019 году заключила с управлением ЗАГС Москвы контракты в общей сложности на 56,1 млн руб.

Двухэтажный особняк «Сафиса» площадью почти 4 тыс. кв. м с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами был построен в 2005 году. По словам автора здания архитектора Татьяны Мироновой, «заказчик попросил сделать роскошный интерьер, напоминающий дворцы в Монте-Карло или Монако». Снаружи здание также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.

В «Сафисе» проводят пышные торжества: здесь отмечали дни рождения Филипп Киркоров и Владислав Третьяк, праздновали свадьбы сын владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид и сын владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис. Во время праздников в «Сафисе» выступали, в частности, Дженнифер Лопес, Алла Пугачева, Стинг, Энрике Иглесиас. До 2015 года банкетный зал принадлежал группе АСТ Тельмана Исмаилова. Основной доход бизнесмену приносил Черкизовский вещевой рынок, который был закрыт в 2009 году. После этого Исмаилов стал брать новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми, постепенно эта ситуация привела к банкротству бизнесмена, которое идет с декабря 2015 года.

В 2020 году Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку 2015 года по продаже здания закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Метрополия». После этого все активы ЛИМН вместе с особняком на Воробьевых горах выставили на торги, как и другое имущество Исмаилова. В 2021 году владельцем ООО «Компания ЛИМН» стал бизнесмен Виталий Мащицкий, а в начале 2022 года — компания «Профико».