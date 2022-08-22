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«Коммерсантъ» узнал о новом операторе магазинов бренда Crocs

«Коммерсантъ»: новым оператором магазинов бренда Crocs стала ООО «Клэр»
Crocs в России перейдет под управление ООО «Клэр» — новой структуры бывшего главы российского подразделения американской компании. Производитель в начале марта приостановил продажи и поставки в страну

Магазинами американского производителя и продавца обуви Crocs будет управлять новая структура бывшего главы российского Crocs Эрика Пети — ООО «Клэр», на это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Клэр» зарегистрировано 13 мая 2022 года. Учредителями компании значатся Пети Эрик Георг Фернанд и Трегубенко Евгений Юрьевич. Пети принадлежит 85%, остальные 15% — Трегубенко, совладельцу юридической RT-Group, которая сопровождает сделки M&A в России для иностранных инвесторов.

В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes, пишет газета. ООО «Клэр», в частности, перешло управление магазином в торговом центре «Афимолл» в Москве, который уже открылся. Еще один возобновил работу в «Метрополисе».

Близкий к Crocs в России источник газеты подтвердил, что магазины в России перейдут под управление «Клэр». Компания будет также работать с франчайзи.

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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Однако, как уточнил собеседник, онлайн-магазин Crocs в России не возобновит работу, продукция будет поставляться через другие интернет-площадки.

Представители «Клэр» и RT-Group «Коммерсанту» не ответили, в головном офисе Crocs комментарий не дали. Связаться с «Крокс Си-Ай-Эс» газете не удалось.

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Crocs основана в США в 2002 году Линдоном Хансоном и Джорджем Бедекером-младшим. В 2021 году глобальная выручка компании выросла на 67%, до $2,3 млрд. В России компания начала работу в 2008 году. По данным «Яндекс.Карт», сегодня под вывеской Crocs работает около 85 точек, включая франшизы. Выручка «Крокс Си-Ай-Эс» в прошлом году увеличилась на 54%, до 4,63 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 1,48 млрд руб. В отчетности по итогам второго квартала 2022 года Crocs оценивал потери от закрытия магазинов в России в $5,8 млн.

Производитель обуви Crocs приостановил продажи в России в начале марта на фоне военных действий на Украине и санкций против Москвы. Кроме того, компания перестала поставлять продукцию в страну.

Работу на территории России приостановили многие бренды одежды, обуви и аксессуаров. Например, H&M, Uniqlo, Nike, люксовые Hermès, LVMH (Louis Vuitton, Dior и т.д.) и Kering (Gucci и т.д.).

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Елена Чернышова
Россия магазины обувь
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