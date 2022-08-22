«Коммерсантъ» узнал о новом операторе магазинов бренда Crocs
Магазинами американского производителя и продавца обуви Crocs будет управлять новая структура бывшего главы российского Crocs Эрика Пети — ООО «Клэр», на это обратила внимание газета «Коммерсантъ».
По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Клэр» зарегистрировано 13 мая 2022 года. Учредителями компании значатся Пети Эрик Георг Фернанд и Трегубенко Евгений Юрьевич. Пети принадлежит 85%, остальные 15% — Трегубенко, совладельцу юридической RT-Group, которая сопровождает сделки M&A в России для иностранных инвесторов.
В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes, пишет газета. ООО «Клэр», в частности, перешло управление магазином в торговом центре «Афимолл» в Москве, который уже открылся. Еще один возобновил работу в «Метрополисе».
Близкий к Crocs в России источник газеты подтвердил, что магазины в России перейдут под управление «Клэр». Компания будет также работать с франчайзи.
Однако, как уточнил собеседник, онлайн-магазин Crocs в России не возобновит работу, продукция будет поставляться через другие интернет-площадки.
Представители «Клэр» и RT-Group «Коммерсанту» не ответили, в головном офисе Crocs комментарий не дали. Связаться с «Крокс Си-Ай-Эс» газете не удалось.
Производитель обуви Crocs приостановил продажи в России в начале марта на фоне военных действий на Украине и санкций против Москвы. Кроме того, компания перестала поставлять продукцию в страну.
Работу на территории России приостановили многие бренды одежды, обуви и аксессуаров. Например, H&M, Uniqlo, Nike, люксовые Hermès, LVMH (Louis Vuitton, Dior и т.д.) и Kering (Gucci и т.д.).