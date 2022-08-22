«Коммерсантъ» узнал о новом операторе магазинов бренда Crocs

Crocs в России перейдет под управление ООО «Клэр» — новой структуры бывшего главы российского подразделения американской компании. Производитель в начале марта приостановил продажи и поставки в страну

Магазинами американского производителя и продавца обуви Crocs будет управлять новая структура бывшего главы российского Crocs Эрика Пети — ООО «Клэр», на это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Клэр» зарегистрировано 13 мая 2022 года. Учредителями компании значатся Пети Эрик Георг Фернанд и Трегубенко Евгений Юрьевич. Пети принадлежит 85%, остальные 15% — Трегубенко, совладельцу юридической RT-Group, которая сопровождает сделки M&A в России для иностранных инвесторов.

В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes, пишет газета. ООО «Клэр», в частности, перешло управление магазином в торговом центре «Афимолл» в Москве, который уже открылся. Еще один возобновил работу в «Метрополисе».

Близкий к Crocs в России источник газеты подтвердил, что магазины в России перейдут под управление «Клэр». Компания будет также работать с франчайзи.

Однако, как уточнил собеседник, онлайн-магазин Crocs в России не возобновит работу, продукция будет поставляться через другие интернет-площадки.

Представители «Клэр» и RT-Group «Коммерсанту» не ответили, в головном офисе Crocs комментарий не дали. Связаться с «Крокс Си-Ай-Эс» газете не удалось.

Читайте на РБК Pro Pro Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Статьи Pro x The Economist Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Статьи Pro Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Статьи Pro Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Статьи Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+ Насколько сильно санкции ударили по рынку товаров 18+ Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи

Crocs основана в США в 2002 году Линдоном Хансоном и Джорджем Бедекером-младшим. В 2021 году глобальная выручка компании выросла на 67%, до $2,3 млрд. В России компания начала работу в 2008 году. По данным «Яндекс.Карт», сегодня под вывеской Crocs работает около 85 точек, включая франшизы. Выручка «Крокс Си-Ай-Эс» в прошлом году увеличилась на 54%, до 4,63 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 1,48 млрд руб. В отчетности по итогам второго квартала 2022 года Crocs оценивал потери от закрытия магазинов в России в $5,8 млн.

Производитель обуви Crocs приостановил продажи в России в начале марта на фоне военных действий на Украине и санкций против Москвы. Кроме того, компания перестала поставлять продукцию в страну.

Работу на территории России приостановили многие бренды одежды, обуви и аксессуаров. Например, H&M, Uniqlo, Nike, люксовые Hermès, LVMH (Louis Vuitton, Dior и т.д.) и Kering (Gucci и т.д.).