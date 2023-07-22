Миллиардер из Индии купил связанный с россияном дом в Лондоне за $145 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Появились фото последствий штурма захваченного дома в Подмосковье Общество, 20:01
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 19:54
В Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов Политика, 19:52
«Локомотив» вырвал ничью у «Рубина» в первом туре чемпионата России Спорт, 19:24
Зеленский пообещал западным союзникам ускорить контрнаступление Политика, 19:17
Следователи изъяли документы по ТЦ «Времена года» после гибели 4 человек Общество, 19:13
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 19:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Андрей Рублев пятый раз в сезоне вышел в финал турнира ATP Спорт, 19:03
Миллиардер из Индии купил связанный с россияном дом в Лондоне за $145 млн Бизнес, 19:01
Росгвардия перечислила оружие у захватившего коттедж в Подмосковье Общество, 18:50
Прорыв трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года». Фоторепортаж Общество, 18:48 
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:33
Захарова заявила об ответственности США за гибель военкора «РИА Новости» Политика, 18:31
Льюис Хэмилтон впервые за два года выиграл квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 18:21
Бизнес ,  
0 

Миллиардер из Индии купил связанный с россияном дом в Лондоне за $145 млн

Bloomberg: Миллиардер из Индии купил связанный с россиянином дом в Лондоне за $145 млн
Речь идет об особняке Hanover Lodge в центре Лондона. Daily Mail называла объект «самым дорогим таунхаусом» в Британии. По данным FT, бывший топ-менеджер «дочки» «Газпрома» Андрей Гончаренко приобрел его в 2012 году за $154 млн
Особняк Hanover Lodge
Особняк Hanover Lodge (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Индийский миллиардер Рави Руя приобрел лондонский особняк, связанный с российским инвестором в недвижимость Андреем Гончаренко, за 113 млн фунтов стерлингов ($145 млн), пишут Financial Times и Bloomberg. Сделка стала одной из крупнейших на рынке жилья британской столицы за последние годы.

Как сообщает агентство, семья Руя (Forbes в 2021 году оценивал состояние братьев-миллиардеров Шаши и Рави Руя в $2,2 млрд), которая является совладельцем индийской инвестиционной компании Essar Group, прибрела особняк Hanover Lodge с видом на Риджентс-парк в центре Лондона.

Несколько источников, осведомленных о сделке, сказали Bloomberg и FT, что она была проведена путем продажи зарегистрированной на Гибралтаре холдинговой компании.

Представитель семьи Руя сообщил в ответ на запрос агентства, что на объекте ведутся строительные работы и он оказался доступен по цене, которая делает его привлекательной инвестицией. Bloomberg и FT отмечают, что им не удалось связаться с Гончаренко для получения комментариев.

Как утверждает Bloomberg, еще два года назад особняк принадлежал Алексею Гончаренко — бывшему заместителю (занимал эту должность до 2013 года) генерального директора «дочки» «Газпрома» — «Газпром инвест Юг» (сейчас она находится в процессе ликвидации).

Daily Mail в 2014 году писала, что Гончаренко купил «самый дорогой таунхаус» в Великобритании за 120 млн фунтов стерлингов ($154 млн). По данным FT, сделка состоялась в 2012 году, дом ему был продан британским бизнесменом, бывшим членом Палаты Лордов (верхняя палата парламента Великобритании) Раджем Кумаром Багри.

Читайте на РБК Pro
Зерновая сделка «остановилась». Что будет с рынком пшеницы
«Да скачаю из интернета»: чем опасны шаблонные договоры
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Почему брейншторм переоценен и чем его заменить

Daily Mail отмечала, что Гончаренко никогда не фигурировал в списках Forbes, но за несколько лет потратил 250 млн фунтов стерлингов ($321 млн) на четыре дома в Британии. Адвокаты Гончаренко говорили, что их клиент заработал на проектах, связанных с недвижимостью, автомобильным транспортом и лесным хозяйством, получив «значительную прибыль» в 1990 году.

В 2012 году Гончаренко принимал участие в благотворительном аукционе в помощь детям из малообеспеченных семей, организованном моделью Натальей Водяновой. Он купил за 460 тыс. фунтов стерлингов ($591 тыс.) работу художника Дэвида Датуты, но оплатил только половину суммы. «Коммерсантъ» указывал, что Гончаренко был известен как один из организаторов и частых гостей вечеринок «Русские сезоны» в Монако и на Лазурном берегу.

Летом 2013 года «Известия» со ссылкой на источники писали, что Гончаренко якобы был среди фигурантов дела о вымогательстве более 3 млрд руб. у подрядчиков «Газпрома». В то же время издание указывало, что постановление о возбуждении уголовного дела почти сразу было отменено прокуратурой.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Андрей Гончаренко Недвижимость Великобритания Лондон
Материалы по теме
Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций
Бизнес
FT узнала о просьбе Credit Suisse уничтожить данные о яхтах и самолетах
Финансы
У бизнесмена в Москве похитили $400 тыс. с помощью купюр «банка приколов»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter