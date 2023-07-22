Bloomberg: Миллиардер из Индии купил связанный с россиянином дом в Лондоне за $145 млн

Миллиардер из Индии купил связанный с россияном дом в Лондоне за $145 млн

Речь идет об особняке Hanover Lodge в центре Лондона. Daily Mail называла объект «самым дорогим таунхаусом» в Британии. По данным FT, бывший топ-менеджер «дочки» «Газпрома» Андрей Гончаренко приобрел его в 2012 году за $154 млн

Особняк Hanover Lodge (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Индийский миллиардер Рави Руя приобрел лондонский особняк, связанный с российским инвестором в недвижимость Андреем Гончаренко, за 113 млн фунтов стерлингов ($145 млн), пишут Financial Times и Bloomberg. Сделка стала одной из крупнейших на рынке жилья британской столицы за последние годы.

Как сообщает агентство, семья Руя (Forbes в 2021 году оценивал состояние братьев-миллиардеров Шаши и Рави Руя в $2,2 млрд), которая является совладельцем индийской инвестиционной компании Essar Group, прибрела особняк Hanover Lodge с видом на Риджентс-парк в центре Лондона.

Несколько источников, осведомленных о сделке, сказали Bloomberg и FT, что она была проведена путем продажи зарегистрированной на Гибралтаре холдинговой компании.

Представитель семьи Руя сообщил в ответ на запрос агентства, что на объекте ведутся строительные работы и он оказался доступен по цене, которая делает его привлекательной инвестицией. Bloomberg и FT отмечают, что им не удалось связаться с Гончаренко для получения комментариев.

Как утверждает Bloomberg, еще два года назад особняк принадлежал Алексею Гончаренко — бывшему заместителю (занимал эту должность до 2013 года) генерального директора «дочки» «Газпрома» — «Газпром инвест Юг» (сейчас она находится в процессе ликвидации).

Daily Mail в 2014 году писала, что Гончаренко купил «самый дорогой таунхаус» в Великобритании за 120 млн фунтов стерлингов ($154 млн). По данным FT, сделка состоялась в 2012 году, дом ему был продан британским бизнесменом, бывшим членом Палаты Лордов (верхняя палата парламента Великобритании) Раджем Кумаром Багри.

Daily Mail отмечала, что Гончаренко никогда не фигурировал в списках Forbes, но за несколько лет потратил 250 млн фунтов стерлингов ($321 млн) на четыре дома в Британии. Адвокаты Гончаренко говорили, что их клиент заработал на проектах, связанных с недвижимостью, автомобильным транспортом и лесным хозяйством, получив «значительную прибыль» в 1990 году.

В 2012 году Гончаренко принимал участие в благотворительном аукционе в помощь детям из малообеспеченных семей, организованном моделью Натальей Водяновой. Он купил за 460 тыс. фунтов стерлингов ($591 тыс.) работу художника Дэвида Датуты, но оплатил только половину суммы. «Коммерсантъ» указывал, что Гончаренко был известен как один из организаторов и частых гостей вечеринок «Русские сезоны» в Монако и на Лазурном берегу.

Летом 2013 года «Известия» со ссылкой на источники писали, что Гончаренко якобы был среди фигурантов дела о вымогательстве более 3 млрд руб. у подрядчиков «Газпрома». В то же время издание указывало, что постановление о возбуждении уголовного дела почти сразу было отменено прокуратурой.