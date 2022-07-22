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В России сократился выпуск Orbit из-за санкций

По данным источников «Коммерсанта», Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки, так как она попала под санкции. Как сообщили в сети «Верный», Mars не сможет отгружать половину ассортимента Orbit до конца года
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

У американской корпорации Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которая выпускается на площадке компании в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в рознице. По их словам, они вызваны проблемами с импортными ингредиентами, два собеседника также отметили сбои в цепочках поставок.

О перебоях с поставками Orbit газете также сообщили в сети «Верный». Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. В «Верном» пояснили, что компания объяснила ограничения логистическими проблемами — она не может привезти основной ингредиент для изготовления продукта. Mars пообещала через неделю проинформировать партнера о дальнейшем развитии ситуации.

В Mars не ответили на вопросы «Коммерсанта».

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Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

Источник газеты в компании — крупном производителе продуктов пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она подпала под санкции, введенные из-за операции на Украине. Сырье входит в группу, обозначенную как «Химические продукты… в том числе состоящие из смесей натуральных продуктов…».

На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России, сообщил источник «Коммерсанта» в рознице. Оставшаяся доля приходится на Dirol (производит Mondelez) и на Mentos (Perfetti Van Melle). В компаниях не ответили на вопросы о возможных сложностях с поставками.

10 марта Mars сообщила, что приостанавливает новые инвестиции в российские проекты, а также рекламные кампании в стране. На следующий день корпорация заявила, что прекращает также экспорт и импорт своей продукции в Россию. При этом Mars уточнила, что локальное производство продолжит работу и будет выпускать продукцию.

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Компании Mars принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, и другие. Она также выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. Под ее управлением в России находятся десять заводов.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Mars санкции против России жевательная резинка Orbit
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