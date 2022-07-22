В России сократился выпуск Orbit из-за санкций

По данным источников «Коммерсанта», Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки, так как она попала под санкции. Как сообщили в сети «Верный», Mars не сможет отгружать половину ассортимента Orbit до конца года

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

У американской корпорации Mars возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которая выпускается на площадке компании в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в рознице. По их словам, они вызваны проблемами с импортными ингредиентами, два собеседника также отметили сбои в цепочках поставок.

О перебоях с поставками Orbit газете также сообщили в сети «Верный». Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. В «Верном» пояснили, что компания объяснила ограничения логистическими проблемами — она не может привезти основной ингредиент для изготовления продукта. Mars пообещала через неделю проинформировать партнера о дальнейшем развитии ситуации.

В Mars не ответили на вопросы «Коммерсанта».

Источник газеты в компании — крупном производителе продуктов пояснил, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она подпала под санкции, введенные из-за операции на Украине. Сырье входит в группу, обозначенную как «Химические продукты… в том числе состоящие из смесей натуральных продуктов…».

На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России, сообщил источник «Коммерсанта» в рознице. Оставшаяся доля приходится на Dirol (производит Mondelez) и на Mentos (Perfetti Van Melle). В компаниях не ответили на вопросы о возможных сложностях с поставками.

10 марта Mars сообщила, что приостанавливает новые инвестиции в российские проекты, а также рекламные кампании в стране. На следующий день корпорация заявила, что прекращает также экспорт и импорт своей продукции в Россию. При этом Mars уточнила, что локальное производство продолжит работу и будет выпускать продукцию.

Читайте на РБК Pro Pro Вы выплатили дивиденды во время моратория на банкротство. Чем это грозит Вы выплатили дивиденды во время моратория на банкротство. Чем это грозит Инструкции Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Статьи Pro Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Статьи

Компании Mars принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, и другие. Она также выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. Под ее управлением в России находятся десять заводов.