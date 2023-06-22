«Роза Хутор» потребовала лишить «Красную Поляну» бренда

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Компания — владелец курорта «Роза Хутор» потребовала в суде досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Красная Поляна. Курорт», который использует НАО «Красная Поляна», пишет «Коммерсантъ». По мнению истца, конкурент вводит потребителей в заблуждение, поскольку используемый им бренд ассоциируется со всем горным кластером Сочи.

Спор с НАО «Красная Поляна» представители курорта «Роза Хутор» начали еще в ноябре 2022 года, обратившись в Роспатент с требованием отменить правовую охрану бренда «Красная Поляна. Курорт». В обращении говорилось, что «Красная Поляна» — это топоним, название курортного поселка, в котором расположена целая группа возведенных к Олимпиаде 2014 года курортов с разными названиями.

«Изменение правообладателем наименования своего курорта с «Горки Город» на «Красная Поляна» преследует своей целью воспользоваться устоявшейся известностью соответствующего наименования среди потребителей, которые, как показали результаты опроса ВЦИОМа, не воспринимают название «Красная Поляна» в качестве названия всей курортной зоны, что не соответствует действительности», — цитирует издание возражение «Розы Хутор».

Правообладатель товарного знака назвал эти доводы «надуманными и неподтвержденными». Роспатент в итоге встал на его сторону и не нашел оснований для отказа в регистрации товарного знака.

Теперь ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Компания потребовала, чтобы суд признал отказ Роспатента недействительным. Предварительное судебное заседание назначено на 10 июля 2023 года, отмечает издание.

Это не первая судебная тяжба по поводу торгового знака «Красная Поляна». В 2020 году УФАС России по Краснодарскому краю отказало «Розе Хутор» в возбуждении дела против «Красной Поляны». Решение Краснодарского УФАС ООО «Роза Хутор» обжаловало в Суде по интеллектуальным правам, где решение антимонопольного органа было признано недействительным. Однако президиум суда по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу Краснодарского УФАС, отменив вынесенное решение, а дело было направлено на новое рассмотрение.

Ребрендинг, который до сих пор вызывает споры, произошел в 2019 году. Курорт «Горки Город» переименовали в «Красную Поляну».

«Мы переросли олимпийский курорт «Горки Город» и готовы развиваться дальше, уже под новым брендом, с новой концепцией — горного курорта развлечений «Красная Поляна», — рассказал тогда генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. Он подтвердил, что объем инвестиций в ближайшие пять лет составит 5 млрд руб.

В апреле 2022 года Круковский погиб в результате падения с горной тропы к Ачипсинской крепости. К тому времени он уже не был гендиректором «Красной Поляны».