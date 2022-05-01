Гендиректор «Красной Поляны» погиб, упав с тропы в горах

Круковский входил в состав директоров «Красной Поляны» с 2015 года, работал гендиректором с 2019 года. Он занимался горными походами, в том числе покорял Килиманджаро и Эльбрус, погиб после падения с тропы к Ачипсинской крепости

Андрей Круковский (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Генеральный директор курорта «Красная Поляна» в Сочи Андрей Круковский погиб в результате падения с горной тропы, сообщили РБК в пресс-службе НАО «Красная поляна».

«Трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости, в результате падения он получил травмы. Спасти не удалось», — сказал представитель курорта.

Прощание пройдет 3 мая в Красной Поляне.

Тропа к Ачипсинской крепости идет от окраины поселка Эсто-Садок, где начинается курорт «Газпрома». Длина маршрута составляет около 1 км, часть тропы оборудована ступеньками, но остальной путь состоит из грунта и камней. Перепады высоты достигают 120 м с достаточно большим уклоном.

Андрей Круковский родился в Москве в 1984 году. Он окончил Московский институт экономики политики и права, Лондонскую бизнес-школу по программе Executive education. Был кандидатом экономических наук.

Он пришел в «Красную поляну» в 2015 году и входил в совет директоров, занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам. В марте 2019 года его назначили гендиректором курорта. Круковский успел запустить проекты по созданию экокурорта «Лагонаки» и строительству канатной дороги на гору Ахун.

Компания отмечала, что мужчина увлекался горнолыжным спортом и горными походами. В 2016 году он совершил восхождение на самый высокий стратовулкан Африки — Килиманджаро (5895 м), в 2017-м взобрался на самую высокую горную точку России и Европы — Эльбрус (5642 м).