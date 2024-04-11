Госкорпорация по аэронавигации вышла в прибыль после трех лет убытков

Госкоркорация по организации воздушного движения вышла в прибыль после 3-х лет убытков. Ее выручка от услуг аэронавигации выросла после провала 2022 года, а расходы снизились. Но профсоюз диспетчеров жалуется на урезание соцпакета

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ФГУП «Госкоркорация по организации воздушного движения» (провайдер аэронавигационного обслуживания в России, подведомственна Росавиации) по итогам 2023 года вышла в прибыль после трех лет убытков, следует из отчетности ФГУПа.

Чистая прибыль предприятия составила 7,9 млрд руб. против убытка в 25,5 млрд руб. в 2022 году. Выручка выросла на 79%, до 92,2 млрд руб. в основном за счет роста доходов от основного вида деятельности — аэронавигационного обеспечения, следует из отчетности. В 2023 году госкорпорация также получила бюджетные субсидии на поддержание деятельности в размере 5 млрд руб. Для сравнения в 2022 году ей выделялось 18 млрд руб. господдержки.

До этого последний раз Госкорпорация по ОрВД получала прибыль в докризисном 2019 году — тогда она достигала 14,7 млрд руб, а в 2018-м была еще выше — 32,8 млрд руб.

«Прибыль ФГУПа росла с 2014 года на фоне ослабления рубля, и они накопили неплохую финансовую подушку безопасности себе к 2020 году. До пандемии более 90% выручки приходилось на оплату аэронавигации иностранными перевозчиками, — напоминает ведущий эксперт центра экономики и транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. — А затем наложилось два неудачных момента — резкая потеря доходов в пандемию и достаточно серьезные инвестиции по строительству укрупненных центров ОрВД. Также часть средств ФГУПа пошли на строительство третей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево».

В результате, в 2020 году чистый убыток госкорпорации составил 28,1 млрд руб., в 2021 году — 17,3 млрд руб. В 2022 году после начала военных действий на Украине российская авиаотрасль столкнулась с масштабными западными санкциями, которые вновь снизили интенсивность полетов в воздушном пространстве России (из-за прекращения полетов многих зарубежных авиакомпаний и закрытия части аэропортов). ФГУП начал выводить часть сотрудников в простой. Летом 2022 года в простое находились до 15 тыс. работников, рассказывал президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России (ФПАД) Сергей Ковалев. Простой частично сняли в апреле 2023 года и полностью — осенью, писал РБК.

С учетом проведенных в 2022-2023 годах мероприятий по оптимизации расходов, а также субсидий правительства и повышения ставок сборов за аэронавигационное обслуживание финансовое состояние госкорпорации «оценивается как умеренно-оптимистичное», — сообщила РБК пресс-служба предприятия. В 2024 году Госкорпорация по ОрВД за господдержкой не обращалось, и «при условии сохранения текущих объемов воздушного движения» планирует осуществлять финансово-хозяйственную деятельность без нее, добавили там.

Жалобы диспетчеров

Несмотря на улучшение финансового состояния госкорпорации профсоюз авиадиспетчеров вновь обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать работников предприятия (РБК ознакомился с копией их письма, профсоюз подтвердил его отправление). По данным отчетности ФГУПа, за 2023 год численность персонала сократилась еще на 2290 человек (2013 человек были сокращены в 2022 году), а выплаты социального характера снизились с 4,5 млрд руб. в позапрошлом году до 1,7 млрд руб. в 2023 году.

Профсоюз в письме указывает, что на фоне мер экономии в корпорации работники испытывают давление, а их социальные условия продолжают ухудшаться. «Работодателем были введены ограничения по компенсации стоимости авиабилетов при перелетах к месту проведения отпуска, значительно сокращены жилищная корпоративная программа и программа привлечения специалистов на работу в районы Дальнего Востока и Крайнего Севера. В 2022 году были заморожены единовременные выплаты работникам, увольняющимся на пенсию», — пишет в обращении президент ФПАД Сергей Ковалев.

Он также указывает на снижение уровня зарплат: «За период с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года фактически начисленная средняя заработная плата работников снизилась на 2,2%. И это несмотря на то, что в период с 2022 по 2024 годы предприятие провело формальное повышение окладов работников суммарно на 5,99%». Согласно отчетности, средняя зарплата сотрудников ФГУПа в 2023 году выросла на 8,8%, до 142 624 руб. в месяц. Уровень инфляции, по данным Росстата, за прошлый год составил 7,42%.

В прошлом году Минтранс просил поддержки для ФГУПа в гораздо большем объеме, чем полученные 5 млрд руб.: запрашивалось 28 млрд руб. на три года вплоть до 2025-го. Но Минфин отказал и предложил реорганизовать убыточное предприятие из ФГУПа в форму федерального казенного учреждения (ФКУ). Как поясняли в министерстве (письмо замглавы Минфина Ирины Окладниковой в Минтранс есть в распоряжении РБК), «осуществление систематически убыточной̆ деятельности и необходимость непрерывного субсидирования расходов на обеспечение деятельности унитарного предприятия Минфином России не может быть поддержано». Минфин также указал на некорректные прогнозы Минтранса по остатку денежных средств на счетах предприятия на конец 2022 года и на некорректный прогноз роста доходов за аэронавигацию для иностранных пользователей в начале 2023 года (прогнозировался рост, фактически они снижались), следует из письма.

Предложения профсоюза

Профсоюз просит президента поручить правительству компенсировать расходы госкорпорации на строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево (из средств ФГУПа было направлено 8 млрд. рублей, полоса введена в 2019 году), а также компенсировать фактическое обнуление тарифа за аэронавигацию в аэропортах Дальневосточного федерального округа (мера введена в марте 2020 года на фоне пандемии Сovid-19). Также работники просят исключить ФГУП из списка предприятий, которые должны возвращать в бюджет 50% прибыли (по постановлению от 2011 года № 1060-р).

Помимо этого, предлагается приостановить инвестиции во все не имеющие критического значения для функционирования системы ОрВД проекты. «В первую очередь, речь идет о закупках и установке многопозиционных систем наблюдения (МПСН), эффективность которых является до сих пор сомнительной», пишет профсоюз. На сайте ГК по ОрВД сказано, что внедрение МПСН в России активизируется с 2018 года. Использование таких систем позволяет решить несколько задач: повысить качество работы по обеспечению безопасности полетов и точно измерять высоту полета воздушных судов в интересах передачи данных в региональные мониторинговые агентства. Агентство «Авиапорт» писало, что такие системы внедряют как минимум с 2009 года: тогда первая система P3D-AS была поставлена в аэропорт Домодедово, а в 2012-м введена в эксплуатацию.

«Когда МПСН начали закупать, то объяснялось это нуждой для более точных заходов на посадку, более точной навигации. По существу же МПСН так и не работает, то есть диспетчер управляет воздушным движением на основании информации от радиолокационных станций, — локаторы как были установлены, так и продолжают работать. Фактически 90% всей территории страны ими перекрывается, там где есть воздушные трассы», — пояснил РБК глава профсоюза диспетчеров. «Возможно, МПСН когда-то будут востребованы для полетов беспилотных аппаратов, но точно мы этого сказать не можем. Пока же они требуют постоянного обслуживания, хоть и не востребованы. При этом станции и подстанции не всегда устанавливались в доступных местах, то есть для их обслуживания надо инженеров вертолетами забрасывать», - уточнил Ковалев.

Крамаренко из НИУ ВШЭ отмечает, что пик кризиса Госкорпорация по ОрВД уже прошла, и в ближайшие годы крупные капитальные вложения не планируются, кроме того с ноября 2022 года (а затем — в апреле 2023 года) предприятие повысило сборы за аэронавигацию, что дало приток средств. «Думаю, с 2025 года у них появится возможность поработать с индексацией зарплат», - оптимистичен эксперт. Он считает, что еще не исчерпаны все возможности по снижению издержек на фонд оплаты труда (ФОТ) в аэропортах отдаленных районов, где авиатрафик минимален. «Если заменить диспетчеров на режим удаленного диспетчерского сопровождения в таких аэропортах, то за счет этих средств можно было бы поднять зарплаты диспетчерам в Поволжье, например», - предлагает Кромаренко. На перспективы выделения дополнительной поддержки или компенсаций из бюджета в этом году эксперт смотрит скептически.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в пресс-службы Минтранса и Росавиации, а также представителю вице-премьера Андрея Белоусова. В пресс-службе Минфина вопросы РБК переадресовали в Минтранс.