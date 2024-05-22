Поставщик китайской техники подал в суд на «Сибантрацит»

Поставщик оборудования Tapp Group пытается отсудить у угольного холдинга «Сибантрацит» 4,4 млрд руб. за отказ оплачивать поставку и монтаж оборудования из Китая. Ответчик мотивирует отказ качеством техники и ее производительностью

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания «Открытые технологии» (Tapp Group) подала в Арбитражный суд Республики Марий Эл (по месту своей регистрации) два иска суммарно на 4,4 млрд руб. к дочерним структурам угольного холдинга «Сибантрацит», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Претензии связаны с отказом угольщиков оплачивать строительство промышленных объектов на разрезах «Восточный» (добывает уголь на Колыванском месторождении Горловского угольного бассейна в Новосибирской области) и «Кийзасский» (город Мыски, Кемеровская область).

Суть претензий

Tapp Group, как следует из иска, проектировала для «Разреза Восточный» четыре модуля гидросортировочного комплекса на 12 млн тонн угля в год и строила один из них на 3 млн тонн, для «Разреза Кийзасский» — создала участок переработки угля на базе модульной установки Parnaby Cyclones.

В процессе строительства стоимость объектов выросла из-за корректировок объемов работ, что прописано в заключенных сторонами допсоглашениях к договорам, говорится в исковых заявлениях. Модуль сортировочного комплекса подорожал с 1,6 млрд руб. до 2,2 млрд руб., из которых заказчик отказался оплатить 1,3 млрд руб. Производственный комплекс на участке переработки угля вырос в цене с 3,22 млрд руб. до 5,99 млрд руб., из которых структура «Сибантрацита» отказалась заплатить 3,1 млрд руб., говорится в исках.

Представитель Tapp Group утверждает, что договоренности о расчетах за поставленное и смонтированное оборудование были нарушены «Сибантрацитом» после смены собственника — в конце 2023 года предприятия группы у УК «Элси» (входила в «А-Проперти» Альберта Авдоляна) выкупил «Башкирский промышленный холдинг» (БПХ, в феврале 2024 года переименован в ООО «Сибкапитал»).

Из-за отказа нового руководства «Сибантрацита» оплачивать поставки «Открытые технологии» не могут расплатиться с 15 производителями оборудования в Китае, рассказал РБК представитель Tapp Group. В числе этих компаний — Aury (Tianjin) Industrial Group, Guangzhou Tuodao New Material Technology и другие производители. Они произвели для «Сибантрацита» грохоты (применяются для сортировки различных фракций породы), дробилки, краны, конвейеры, насосы, компрессоры. В России оборудование с такими характеристиками, по словам представителя Tapp Group, не производится.

Tapp Group также направила коллективное обращение (от лица более 20 компаний — субподрядчиков) в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В обращении подрядчик называет действия заказчика «вредительскими». Отказ «Сибантрацита» погасить задолженность за выполненные работы приведет к затруднению выплаты заработной платы более 1 тыс. сотрудников, привлеченных к запуску фабрик, указала Tapp Group.

В Минпромторге переадресовали запрос РБК в Минэнерго, где отказались от комментариев. РБК направили запросы в ФАС и производителям оборудования в Китае.

Какая версия у «Сибантрацита»

В группе «Сибантрацит» считают претензии подрядчика необоснованными и намерены отстаивать свою позицию в суде. «У заказчиков — компаний группы — есть существенные претензии по качеству и срокам выполнения работ», — заявил РБК представитель холдинга.

Претензии касаются качества материалов, сроков выполнения работ, заявленных технических характеристик и производительности оборудования. «В адрес подрядчика предъявлены соответствующие претензии. Проводится процедура их урегулирования в досудебном порядке. Если стороны не придут к соглашению, спор будет передан на рассмотрение в арбитражный суд», — сказали там. Представитель группы добавила, что стороны имеют все возможности для решения претензий с помощью правовых инструментов.

Она подтвердила, что во время пуско-наладочных работ действительно были зафиксированы выходы на производственную мощность 500–570 тонн в час, но они были кратковременными. После этого происходил выход установки в аварийный режим.

Чем известен «Сибантрацит» Группа «Сибантрацит» добывает и экспортирует уголь-антрацит Ultra High Grade и другие марки металлургического угля. В 2022 году компании группы добыли 24,55 млн т угля, говорится на сайте холдинга. Кроме Восточного и Кийзасского разрезов в группу входят «Разрез Колыванский» в Новосибирской области, а в Кемеровской — «Разрез Верхнетешский». В 2023 году холдинг купил лицензии на участки «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский» на Кузбассе. Выручка группы в 2022 году достигла 345,83 млрд руб., говорится на сайте. По данным СПАРК, ООО «Разрез Восточный» в 2022 году получил 16,95 млрд руб. прибыли при выручке 60,1 млрд руб. ООО «Разрез Кийзасский» — прибыль в размере 18,4 млрд руб. при выручке 61,3 млрд руб.

Представитель Tapp Group, в свою очередь, утверждает, что испытания проводились в присутствии представителей SGS (французская независимая экспертная компания), которые, в частности, подтвердили соответствие системы гидросортировки угля проектным значениям. В китайской компании Aury оценили качество монтажа как «высокое», говорится в письме представителя компании в адрес Tapp Group, с которым ознакомился РБК.

Есть ли проблемы с оборудованием

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что оборудование для обогатительных фабрик в России производится, но в недостаточных для удовлетворения потребностей отрасли объемах. В частности, дробильное оборудование производят «УЗТМ-Картэкс» и «Тульские машины».

Эксперт допускает, что в ближайшие годы в России, в том числе в сибирских угольных регионах, могут появиться новые предприятия, которые удовлетворят спрос добывающих компаний на технику.

«Споры между добывающими компаниями и поставщиками, связанные с качеством поставленного оборудования, нередкое явление. И они вряд ли повлияют на поставки оборудования из Китая: производители заинтересованы в устойчивых рынках сбыта, к которым относится и российская угледобывающая отрасль», — считает он.

Сергей Гришунин, руководитель рейтинговой службы НРА, говорит, что в России в целом производится горное оборудование, в частности, аналоги импортного оборудования есть по открытым горным работам. «Запуск без китайской техники возможен, но практика показывает, что на это потребуется время, так как точной замены для такой техники нет», — отмечает эксперт.

Он добавил, что сегодня «пока возможны» поставки оборудования из Южной Кореи и Турции, где есть как собственная техника, так и возможность приобретения японских и американских машин на вторичном рынке. По его мнению, ситуация вряд ли может помешать массовым поставкам техники из Китая.