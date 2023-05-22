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Минэнерго поспорило с Минэком о программе энергоэффективности

«Ъ»: Минэнерго выступило против разработки проектов в рамках программы энергоэффективности
В Минэке считают, что меры по повышению энергоэффективности необходимо расширить. По мнению Минэнерго, предложенные меры дублируют уже существующие, также ведомство предлагает пересмотреть параметры госпрограммы с учетом санкций
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минэнерго, Минтранс и Минпромторг не поддерживают разработку отраслевых федеральных проектов в рамках государственной программы повышения энергоэффективности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы госсовета.

Госпрограмму повышения энергоэффективности до 2035 года разрабатывает Минэкономразвития, соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин. Ключевой целью заявлено снижение энергоемкости ВВП к 2035 году на 35% относительно 2019 года.

Согласно протоколу три министерства считают, что федеральные проекты в рамках программы будут дублировать действующие стратегические документы. В частности, в Минэнерго сообщили газете, что мероприятия по повышению энергоэффективности содержатся в госпрограмме «Развитие энергетики» и других проектах ведомства.

В Минэнерго предлагают пересмотреть параметры программы с учетом макроэкономической конъюнктуры, воздействия санкций и «смены приоритетов от энергоэффективности к гарантированному обеспечению энергобезопасности».

Из протокола следует, что свои предложения в Минэкономразвития направил только Минстрой. В Минтрансе и Минпромторге не комментировали ситуацию.

В Минэкономразвития подтвердили газете, что некоторые министерства не поддерживают разработку отдельных проектов, «при этом против самой госпрограммы возражений нет». В самом ведомстве считают, что отраслевые меры по повышению энергоэффективности необходимо расширить.Там добавили, что обсуждают с другими министерствами стратегические приоритеты и цели в наиболее энергоемких отраслях нужно расширять», — добавили там, отметив, что сейчас с ведомствами обсуждается проект постановления правительства об утверждении госпрограммы.

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Как отметила замглавы Центра стратегических разработок Екатерина Кваша, целевой параметр в 35% энергоемкости рассчитан исходя из прогноза роста ВВП к 2035 году, а сейчас прогноз ВВП пересматривается. 2019 год брали за базу, поскольку 2020–2021 годы нерепрезентативны из-за пандемии, а данных за 2022 год пока нет.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минэнерго Минпромторг Минтранс Минэкономразвития энергоэффективность госпрограмма
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