Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 11:23
ExxonMobil, Chevron, Halliburton заинтересовались инвестициями на Украине Бизнес, 11:12
Как живут русские в Турции и поедут ли назад Общество, 11:00
Клаудиньо из «Зенита» ответил на вопрос о выступлениях за сборную России Спорт, 10:39
«Газпром» сократил прокачку газа через Украину Экономика, 10:35
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 10:27
«Коммерсантъ» узнал о завершении расследования катастрофы Ан-148 Общество, 10:22
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Канадец стал главным тренером клуба КХЛ Спорт, 10:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:13
Аксенов сообщил о работе ПВО над Крымом Политика, 10:11
Россиянин повторил рекорд в плей-офф НХЛ 35-летней давности Спорт, 10:11
Как получить низкую ставку по кредиту: минимальные ставки в топ-20 банков Инвестиции, 10:00
Насколько опасны для России масштабные военные учения НАТО в Европе Политика, 10:00
Глава МИД Испании назвал сроки отправки Leopard на Украину Политика, 09:50
Бизнес ,  
0 

ExxonMobil, Chevron, Halliburton заинтересовались инвестициями на Украине

Глава «Нафтогаза» обсудил с ExxonMobil и Chevron инвестиции в энергетику Украины
Киев рассчитывает привлечь иностранные инвестиции в энергетический сектор страны. Переговоры служат частью стратегического плана Украины по увеличению добычи газа
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов провел переговоры с американскими компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron, Киев рассчитывает привлечь иностранные инвестиции в свой энергетический сектор, пишет The Financial Times (FT).

Переговоры служат частью стратегического плана Украины по увеличению добычи природного газа, отмечает издание. По мнению украинских чиновников, в ближайшие годы это позволит заменить российские поставки в Европу.

По словам Чернышова, в последние дни он встречался в Вашингтоне с представителями Halliburton и ExxonMobil. С руководством Chevron глава «Нафтогаза» общался в январе.

«Мы понимаем, что частным компаниям довольно трудно предпринять шаги во время войны», — сказал он FT. «Мы работаем над механизмами страхования, чтобы защитить их инвестиции. Безусловно, это займет некоторое время», — отметил Чернышов.

Глава «Нафтогаза» также рассказал, что в последние дни переговорил с чиновниками Белого дома и конгрессменами от обеих партий, чтобы заручиться большей политической поддержкой американских инвестиций в энергетический сектор страны.

Падение спроса на энергоносители на Украине вследствие экономических потрясений означает, что у нее могут быть запасы газа, чтобы поставлять в Европу, а также хранилища, которые европейские страны могли бы использовать для накопления топлива перед зимой, указывает газета.

«Нафтогаз» надеется вскоре подписать контракт с Halliburton, что позволит увеличить добычу газа до 13,5 млрд куб. м в этом году. Переговоры с Exxon и Chevron пока «находятся на ранней стадии».

Читайте на РБК Pro
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов

«Мы хотим, чтобы они значительно расширили [свое присутствие]. Мы относимся к этому всерьез», — заверил глава украинской компании.

В конце февраля Чернышов заявлял Bloomberg, что Украина планирует отказаться от импорта газа в этом году путем наращивания добычи внутри страны для удовлетворения своих нужд. Согласно плану на текущий год, «Нафтогаз» должен увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%.

Глава компании отмечал, что ущерб нефтегазовым объектам от российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре уже составляет около $1 млрд. «Увеличение внутренней добычи — наша стратегическая цель», — говорил он, подчеркивая, что «это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины».

По прошлогодним подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году Украине потребуется закупить 5 млрд куб. м газа. «Нафтогаз» согласился с подсчетами МВФ.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Нафтогаз Украины Инвестиции ExxonMobil Chevron
Материалы по теме
Bloomberg узнал о несогласии кредиторов на отсрочку долга «Нафтогаза»
Бизнес
Глава «Нафтогаза» попросил у USAID газ и дизель-генераторы для отопления
Политика
На экс-главу «Нафтогаза» завели дело за премию за «победу над «Газпромом»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter