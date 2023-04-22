ExxonMobil, Chevron, Halliburton заинтересовались инвестициями на Украине

Глава «Нафтогаза» обсудил с ExxonMobil и Chevron инвестиции в энергетику Украины

Киев рассчитывает привлечь иностранные инвестиции в энергетический сектор страны. Переговоры служат частью стратегического плана Украины по увеличению добычи газа

Алексей Чернышов (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов провел переговоры с американскими компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron, Киев рассчитывает привлечь иностранные инвестиции в свой энергетический сектор, пишет The Financial Times (FT).

Переговоры служат частью стратегического плана Украины по увеличению добычи природного газа, отмечает издание. По мнению украинских чиновников, в ближайшие годы это позволит заменить российские поставки в Европу.

По словам Чернышова, в последние дни он встречался в Вашингтоне с представителями Halliburton и ExxonMobil. С руководством Chevron глава «Нафтогаза» общался в январе.

«Мы понимаем, что частным компаниям довольно трудно предпринять шаги во время войны», — сказал он FT. «Мы работаем над механизмами страхования, чтобы защитить их инвестиции. Безусловно, это займет некоторое время», — отметил Чернышов.

Глава «Нафтогаза» также рассказал, что в последние дни переговорил с чиновниками Белого дома и конгрессменами от обеих партий, чтобы заручиться большей политической поддержкой американских инвестиций в энергетический сектор страны.

Падение спроса на энергоносители на Украине вследствие экономических потрясений означает, что у нее могут быть запасы газа, чтобы поставлять в Европу, а также хранилища, которые европейские страны могли бы использовать для накопления топлива перед зимой, указывает газета.

«Нафтогаз» надеется вскоре подписать контракт с Halliburton, что позволит увеличить добычу газа до 13,5 млрд куб. м в этом году. Переговоры с Exxon и Chevron пока «находятся на ранней стадии».

«Мы хотим, чтобы они значительно расширили [свое присутствие]. Мы относимся к этому всерьез», — заверил глава украинской компании.

В конце февраля Чернышов заявлял Bloomberg, что Украина планирует отказаться от импорта газа в этом году путем наращивания добычи внутри страны для удовлетворения своих нужд. Согласно плану на текущий год, «Нафтогаз» должен увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%.

Глава компании отмечал, что ущерб нефтегазовым объектам от российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре уже составляет около $1 млрд. «Увеличение внутренней добычи — наша стратегическая цель», — говорил он, подчеркивая, что «это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины».

По прошлогодним подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году Украине потребуется закупить 5 млрд куб. м газа. «Нафтогаз» согласился с подсчетами МВФ.