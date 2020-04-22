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Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней

Крупнейшая итальянская энергетическая компания Enel перевела более 50 тыс. сотрудников на удаленку за 10 дней, заявил РБК ее гендиректор Франческо Стараче. Это почти не сказалось на операционной деятельности компании, сказал он
Энел Россия ENRU ₽0,8705 -2,19% Купить

Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы). Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.

«Мы перевели на smart working около 37 тыс. сотрудников по всему миру — от России до Чили — примерно за десять дней. Все люди, которые ходили в офисы, теперь работают из дома, в офисе никого не осталось. Мы это сделали, чтобы они не подвергали себя опасности заражения», — сказал топ-менеджер.

Из оставшихся еще около 30 тыс. человек, которые работают на электростанциях, сетях и обслуживают активы, половину (около 15 тыс.) отправили домой с условием, чтобы они были на связи и в любой момент «могли прибыть на работу в случае необходимости». Таким образом, более 50 тыс. из почти 70 тыс. сотрудников Enel были отправлены домой.

А для остальных 15 тыс. сотрудников компания изменила условия по техническому обслуживанию и ремонту активов и управлению сетями: их поделили на множество отдельных вахт, разработали различные графики смен, чтобы свести к минимуму контакты между небольшими группами людей. «Это значительно снизило риск заражения», — утверждает Стараче.

Глава Enel — РБК: «Пандемия в Италии уже под контролем»
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Еще 24 февраля дистанциннно работало лишь 4% сотрудников Enel, а 18 марта, после вспышки коронавируса, на дистанционную работу было переведено 52% штата, следует из презентации компании.

По словам главы Enel, компания создала систему мониторинга, которая в ежедневном режиме отслеживает, как меняется производительность при таких изменениях. «Выводы достаточно любопытные, потому что эти огромные перемены оказывают очень небольшое влияние на операционную деятельность. Так что это была успешная трансформация», — заключил он.

В марте Италия оказалась в эпицентре распространения коронавируса, обогнав Китай по числу инфицированных жителей и умерших от инфекции. По
данным Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, всего в мире заразились более 2,49 млн человек, более 171,2 тыс. скончались. Италия находится на третьем месте по числу зараженных после США и Испании — 181,2 тыс. зараженных.

«Мы приняли такое решение [о переводе большинства сотрудников на дистанционнионую работу], потому что увидели, что в Италии распространение вируса очень быстро росло. После введения режима карантина только в нескольких небольших регионах мы поняли, что он будет распространен повсеместно», — сказал Стараче. Enel закрыла офисы еще до того, как в Италии был введен режим самоизоляции по всей стране. «Точно так же мы предвидели карантин и в других странах, где работает компания, потому что уже знали, что везде будет аналогичный сценарий. Например, в России мы перевели сотрудников на дистанционную работу примерно за десять дней до того, как были приняты первые меры [властями], а в Латинской Америке еще раньше — за три недели до [объявления властями карантина]», — добавил топ-менеджер.

Enel присутствует в 32 странах, она управляет электростанциями мощностью более 88 ГВт, из них больше половины, 45,9 ГВт, «зеленая» генерация под управлением Enel Green Power. В России компании принадлежит 56,4% энергокомпании «Энел Россия», которая владеет тремя ГРЭС — Конаковской, Среднеуральской и Невинномысской — с общей мощностью 5,6 ГВт, и она строит три ветроэлектростанции.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Enel
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