Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы). Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.
«Мы перевели на smart working около 37 тыс. сотрудников по всему миру — от России до Чили — примерно за десять дней. Все люди, которые ходили в офисы, теперь работают из дома, в офисе никого не осталось. Мы это сделали, чтобы они не подвергали себя опасности заражения», — сказал топ-менеджер.
Из оставшихся еще около 30 тыс. человек, которые работают на электростанциях, сетях и обслуживают активы, половину (около 15 тыс.) отправили домой с условием, чтобы они были на связи и в любой момент «могли прибыть на работу в случае необходимости». Таким образом, более 50 тыс. из почти 70 тыс. сотрудников Enel были отправлены домой.
А для остальных 15 тыс. сотрудников компания изменила условия по техническому обслуживанию и ремонту активов и управлению сетями: их поделили на множество отдельных вахт, разработали различные графики смен, чтобы свести к минимуму контакты между небольшими группами людей. «Это значительно снизило риск заражения», — утверждает Стараче.