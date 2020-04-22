Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней

Крупнейшая итальянская энергетическая компания Enel перевела более 50 тыс. сотрудников на удаленку за 10 дней, заявил РБК ее гендиректор Франческо Стараче. Это почти не сказалось на операционной деятельности компании, сказал он

Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы). Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.

«Мы перевели на smart working около 37 тыс. сотрудников по всему миру — от России до Чили — примерно за десять дней. Все люди, которые ходили в офисы, теперь работают из дома, в офисе никого не осталось. Мы это сделали, чтобы они не подвергали себя опасности заражения», — сказал топ-менеджер.

Из оставшихся еще около 30 тыс. человек, которые работают на электростанциях, сетях и обслуживают активы, половину (около 15 тыс.) отправили домой с условием, чтобы они были на связи и в любой момент «могли прибыть на работу в случае необходимости». Таким образом, более 50 тыс. из почти 70 тыс. сотрудников Enel были отправлены домой.

А для остальных 15 тыс. сотрудников компания изменила условия по техническому обслуживанию и ремонту активов и управлению сетями: их поделили на множество отдельных вахт, разработали различные графики смен, чтобы свести к минимуму контакты между небольшими группами людей. «Это значительно снизило риск заражения», — утверждает Стараче.