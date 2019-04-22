ВТБ и фонд Ротенберга станут владельцами хоккейного клуба «Динамо»

Перестановки произошли и в руководстве клуба. Пост гендиректора покинул Валерий Шанцев, его место занял Евгений Кровопусков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новыми собственниками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования бизнесмена Аркадия Ротенберга. Подобное решение было принято на совете директоров команды, передает корреспондент ТАСС.

Бренд в КХЛ теперь будет представлять автономная некоммерческая организация (АНО) под названием «Хоккейный клуб «Динамо-Москва». Его владельцами являются ВТБ, который с 2010 года числится генеральным спонсором клуба, и фонд Ротенберга. Последние два года собственником клуба было Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо».

Также изменения, указывает агентство, произойдут в руководстве «Динамо-Москва». Пост его генерального директора покинет бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Журналистам он, как отмечают «РИА Новости», заявил, что ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» расторг с ним контракт, а новая организация — АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» — заключить соглашение ему не предложила.

На должность Шанцева теперь будет назначен Евгений Кровопусков, отмечает ТАСС. Именно он, по данным газеты «Коммерсантъ», уже значится гендиректором АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва». Кровопусков, по ее данным, работал в клубе в качестве замгендиректора в период, когда его первым лицом был Аркадий Ротенберг.