Добытчик крабов из Приморья подал иск к Росрыболовству на 1 млрд руб.

Компания «Антей» просит расторгнуть договор о закреплении квоты на добычу краба, так как в указанной в документе зоне его вылов запрещен с 2021 года. Также она потребовала взыскать с Росрыболовства 1 млрд руб.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Приморское ООО «Антей» (структура одноименной рыбопромышленной группы компаний) подала иск к Росрыболовству в Арбитражный суд Москвы, следует из судебной картотеки.

Компания требует расторжения договора о закреплении доли квоты на добычу водных биологических ресурсов и взыскания суммы неосновательного обогащения в размере 1 млрд руб. Суд принял иск «Антея». Заседание пройдет 18 апреля.

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о договоре от августа 2018 года, по которому за «Антеем» закреплено 15,522% квоты на камчатского краба в подзоне Приморье. Компания выиграла торги на лот с долей квоты на камчатского краба в этой локации, предложив 1,2 млрд руб. На конец 2021 года остаточная стоимость квоты в отчетности «Антея» оценивалась в 820 млн руб.

Источник «Ъ» в отрасли рассказал, что компания подала иск из-за введения запрета на вылов камчатского краба в этой подзоне. Минсельхоз России с 20 июня 2021-го запретил добычу синего и камчатского краба в водах Приморья, запрет продолжает действовать, он продлен до конца текущего года. Собеседник газеты отметил, что из-за ограничений добыча краба стала для «Антея» невозможной, продолжение действия договора невыгодно.

Заведующий сектором Тихоокеанского филиала Всероссийского научного института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Слизкин сообщал ТАСС в 2021 году, что запрет ввели на фоне снижения запасов краба в Приморье. Эксперт отмечал, что «по данным ловушечной съемки 2020 года, численность промысловых самцов камчатского краба была ниже минимального уровня, при котором возможно промысловое изъятие и даже ниже уровня начала 2000-х, когда в предыдущий раз вводился запрет на промысел».