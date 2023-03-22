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«Магнит» приостановит работу Magnit Pay

Сеть «Магнит» приостановит работу Magnit Pay с 27 марта
Платежными картами Magnit Pay можно было оплачивать транспорт, интернет и расплачиваться по QR-коду в магазинах «Магнита». Компания попросила до 27 марта вывести деньги из-за приостановки работы сервиса
«Магнит» MGNT ₽4 516 -0,04% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Работа платежных карт Magnit Pay будет приостановлена со следующего понедельника, 27 марта, они будут недоступны для использования, клиентам следует снять или потратить средства, сообщили в пресс-службе сети магазинов «Магнит».

Компания не пояснила причины прекращения работы сервиса, но допустила ТАСС, что может возобновить работу платежных карт.

Magnit Pay позволяла оплачивать покупки в магазинах «Магнит» по QR-коду, оплачивать счета за сотовую связь, интернет, телевидение, расплачиваться в российских интернет-магазинах, пополнять транспортные карты «Стрелка» и «Тройка».

Magnit Pay запустили в конце 2020 года на базе программы лояльности сети «Магнит». За первые полтора месяца клиентами сервиса стали 1,5 млн человек. В 2021 году в компании планировали запустить в рамках сервиса нефинансовые сервисы — вызов такси, доставку еды и бронирование столов в ресторанах.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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