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Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя

Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя, они будут использоваться для скидок
Теперь карты Metro позволят совершать «выгодные покупки», но для входа в магазин они больше не потребуются, отметил ретейлер
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Торговая сеть Metro отменила правило входа по картам гостя, что, как отметил ретейлер, «давно все ждали».

«Теперь карта Metro предназначена не для входа, а для выгодных покупок», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что карта гостя позволит получать персональные скидки, специальные предложения и возврат кешбэка.

Ранее карту гостя мог оформить любой желающий, однако только при ее наличии осуществлялся проход в магазины, а также оплата покупки на кассе. До этого такие карты могли оформить лишь юрлица и индивидуальные предприниматели.

Metro — немецкая сеть, в России первые магазины открылись в 2000 году. Сейчас у компании 93 торговых центра в 51 российском регионе.

В феврале стало известно, что торговая сеть «Лента» намерена запустить новую сеть супермаркетов. Компания обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать в Санкт-Петербурге новую торговую марку — «Лента Эконом».

«Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов», — пояснили в компании.

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Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин пояснял, что покупатели в 2022 году переходили на более дешевые товары. Из отчетности также следовало, что покупатели сокращали расходы на крепкий алкоголь и непродовольственные товары.

«Мы расширили линейку товаров в более низких ценовых сегментах, активно работали с промо и персональными предложениями», — отметил он.

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Metro торговая сеть Карты
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