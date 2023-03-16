Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя, они будут использоваться для скидок

Теперь карты Metro позволят совершать «выгодные покупки», но для входа в магазин они больше не потребуются, отметил ретейлер

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Торговая сеть Metro отменила правило входа по картам гостя, что, как отметил ретейлер, «давно все ждали».

«Теперь карта Metro предназначена не для входа, а для выгодных покупок», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что карта гостя позволит получать персональные скидки, специальные предложения и возврат кешбэка.

Ранее карту гостя мог оформить любой желающий, однако только при ее наличии осуществлялся проход в магазины, а также оплата покупки на кассе. До этого такие карты могли оформить лишь юрлица и индивидуальные предприниматели.

Metro — немецкая сеть, в России первые магазины открылись в 2000 году. Сейчас у компании 93 торговых центра в 51 российском регионе.

В феврале стало известно, что торговая сеть «Лента» намерена запустить новую сеть супермаркетов. Компания обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать в Санкт-Петербурге новую торговую марку — «Лента Эконом».

«Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов», — пояснили в компании.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин пояснял, что покупатели в 2022 году переходили на более дешевые товары. Из отчетности также следовало, что покупатели сокращали расходы на крепкий алкоголь и непродовольственные товары.

«Мы расширили линейку товаров в более низких ценовых сегментах, активно работали с промо и персональными предложениями», — отметил он.