ЕМС объявила о продаже контрольного пакета акций менеджменту
Акционеры компании «Юнайтед Медикал Груп», включая Игоря Шилова, продали контрольный пакет акций компании ЕМС ее менеджменту. Новыми владельцами стали генеральный директор Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев и директор по персоналу и организационному развитию Светлана Миклуха. Об этом сообщается на сайте ЕМС.
«Мы считаем, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком. Компания продолжит развитие, придерживаясь своей стратегии в интересах всех стейкхолдеров», — отметил Яновский.
Компания «Европейский медицинский центр» была основана в 1989 году, собственником был французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008-м — экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову.
На сайте ЕМС говорится, что компания — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России. В ее сеть входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный центр общей площадью около 87 тыс. кв. м, а также гериатрический центр.
В декабре прошлого года международная компания публичное акционерное общество «Юнайтед Медикал Груп», головная компания сети ЕМС, была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. О планах United Medical Group перерегистрироваться с Кипра в российскую юрисдикцию стало известно в июле 2023 года. В сентябре акционеры компании одобрили ее переезд в Калининградскую область.
В связи с перерегистрацией на Мосбирже были приостановлены торги расписками ЕМС. С 1 февраля на бирже возобновились торги обыкновенными акциями «Юнайтед Медикал Груп». Акции ЕМС тогда подскочили на 27%.
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