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ЕМС объявила о продаже контрольного пакета акций менеджменту

Сеть клиник ЕМС объявила о продаже контрольного пакета акций менеджменту
Акционеры «Юнайтед Медикал Груп», включая Игоря Шилова, продали контрольный пакет акций ЕМС менеджменту, в том числе гендиректору Андрею Яновскому. В декабре головная структура сети клиник перерегистрировалась в Россию
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Фото: emc-investor.com
Фото: emc-investor.com

Акционеры компании «Юнайтед Медикал Груп», включая Игоря Шилова, продали контрольный пакет акций компании ЕМС ее менеджменту. Новыми владельцами стали генеральный директор Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев и директор по персоналу и организационному развитию Светлана Миклуха. Об этом сообщается на сайте ЕМС.

«Мы считаем, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком. Компания продолжит развитие, придерживаясь своей стратегии в интересах всех стейкхолдеров», — отметил Яновский.

Компания «Европейский медицинский центр» была основана в 1989 году, собственником был французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008-м — экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову.

На сайте ЕМС говорится, что компания — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России. В ее сеть входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный центр общей площадью около 87 тыс. кв. м, а также гериатрический центр.

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Фото:Полиметалл

В декабре прошлого года международная компания публичное акционерное общество «Юнайтед Медикал Груп», головная компания сети ЕМС, была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. О планах United Medical Group перерегистрироваться с Кипра в российскую юрисдикцию стало известно в июле 2023 года. В сентябре акционеры компании одобрили ее переезд в Калининградскую область.

В связи с перерегистрацией на Мосбирже были приостановлены торги расписками ЕМС. С 1 февраля на бирже возобновились торги обыкновенными акциями «Юнайтед Медикал Груп». Акции ЕМС тогда подскочили на 27%.

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Теги
Елена Чернышова
пакет акций частные клиники «Европейский медицинский центр»
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