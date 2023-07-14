Isuzu ушла из России

Компания остановила производство грузовиков и пикапов на заводе в Ульяновске из-за нехватки комплектующих в марте 2022 года. Компания передала бизнес «Соллерс» и вышла из совместного предприятия

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Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок, передав акции местной дочерней компании, сообщает Kyodo.

О том, что Isuzu рассматривает возможность ухода с российского рынка, стало известно в сентябре прошлого года. Как уточняет NHK, компания приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске (АО «Исузу Рус») в марте 2022 года, однако впоследствии оно так и не возобновилось. При этом после остановки производства Isuzu неоднократно подтверждала, что продолжает работу на российском рынке.

Производство остановили вынужденно, так как комплекты для сборки автомобилей перестали поступать из Японии после введения санкций, поясняли в Isuzu. Завод в Ульяновске простаивал с марта, но концерн продолжал выплачивать зарплату сотрудникам. При этом предприятие продолжало производить шасси.

У Isuzu было совместное предприятие с автопроизводителем «Соллерс». Согласно контракту, компании участвуют в нем на паритетной основе

Isuzu Motors пришла на российский рынок в 2006 году. В июле 2007 года компания подписала соглашение с «Северсталь-Авто» о создании совместного предприятия «СеверстальАвто-Исудзу». Оно стало первым российско-японским СП в автомобильной промышленности. Компания владела заводом в Ульяновске, на нем производили грузовики и пикапы. В ее дилерскую сеть входило более 100 точек в России, Белоруссии, Армении и Казахстане. В России имела филиалы в Москве, Екатеринбурге, Ульяновске и Владивостоке. В 2021 году с конвейера завода сошло 3,7 тыс. машин. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включал шасси полной массой от 3,5 до 33 т, а также пикапы D-Max.

Isuzu, как отмечает NHK, передала свою долю в бизнесе «Соллерс» и вышла из совместного предприятия 12 июля.

В октябре «Коммерсантъ» писал, что совместное предприятие «Соллерс» и Isuzu расторгнет специальный инвестиционный контракт (СПИК), этот шаг согласовало правительство. Договор между Isuzu и «Соллерс» был заключен в 2018 году. Ожидалось, что в 2021 году на рынок выйдет совместный продукт сторон — УАЗ City. Однако этого так и не произошло. Общие вложения в проект должны были составить 4,96 млрд руб.