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«Коммерсантъ» узнал о передаче объектов в Сочи экс-министру Ткачеву

«Коммерсантъ»: ВЭБ.РФ может отдать олимпийские объекты в Сочи экс-министру Ткачеву
По данным газеты, структуры семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева могут вывести олимпийские объекты в Сочи из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ. Речь может идти о портфеле недвижимости на 42 млрд руб.
Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС
Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС

Семья экс-губернатора Краснодарского края, бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева может вывести объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде 2014 года, из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Еще один источник газеты рассказал, что речь идет о перекредитовании в другом банке, которому и перейдут залоги. В ВЭБ.РФ и группе Mantera (управляет гостиничными активами Александра Ткачева) на запрос издания не ответили.

Партнер юридической компании Legal Plant Евгений Пугачев пояснил газете, заемщику выгоднее было бы полностью снять залоговые обременения без перекредитования в других банках. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин полагает, что речь может идти и о замене залогового имущества.

Частью вывода объектов из-под залогов может быть сделка, недавно согласованная Федеральной антимонопольной службой, отмечает «Коммерсантъ». Она подразумевает, что ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Ткачева.

«Сочи Парк Отель» владеет отелем на 2,9 тыс. номеров в Имеретинской низменности. «Сочи Парк» управляет тематическим парком на 25 га с аттракционами и отелем-замком «Богатырь» на 293 номера. НАО «Красная Поляна» управляет одноименным курортом с трассами и отелями на 2,8 тыс. номеров в горной части Сочи. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич уточнил газете, что средняя стоимость номера в Сочи сейчас составляет 7–12 млн руб., горнолыжной инфраструктуры — около 225 млн руб. «Исходя из этой оценки весь олимпийский портфель Ткачева можно оценить минимум в 42 млрд руб.», — говорится в статье.

Зимняя Олимпиада в Сочи прошла в феврале 2014 года. Возглавлявший тогда ВЭБ Владимир Дмитриев ранее сообщал, что общий объем финансирования, выделенный госкорпорацией на объекты в Сочи, составил 240 млрд руб. В общей сложности ВЭБ финансировал 17 олимпийских объектов, большинство этих кредитов после Игр были реструктуризированы с пролонгацией сроков погашения.

Исходно кредиты на олимпийские объекты выдавались на рыночных условиях, но постепенно ставка по ним снизилась до 2,5% и предполагала отсрочку по выплате тела долга, уточнял источник «Коммерсанта». По его словам, общая сумма долга структур Ткачева перед ВЭБ.РФ составляла около 50 млрд руб., из которых около 30 млрд руб. приходились на «Красную Поляну».

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ВЭБ.РФ подписал соглашения с компаниями «Курорт плюс» и «Юг-Бизнеспартнер» о развитии курортной инфраструктуры, построенной к Олимпиаде в Сочи, в июле 2021 года. Обе компании «Коммерсантъ» ранее связывал с семьей Александра Ткачева.

Помимо этого, в феврале этого года компания «Горные вершины», связанная с семьей Ткачева, подала заявку на покупку курорта «Архыз». Ее конкурентом является компания АО «Партнерс Групп». Обе компании оценили курорт в на 17 млрд руб. Условиями конкурса предусмотрена оплата и передача акций в два этапа: сначала победитель должен оплатить 25% акций, а оставшиеся 75% — при выполнении инвестиционных обязательств — предполагается, что это произойдет в 2030–2037 годах. В заявках «Горных вершин» и «Партнерс Групп» говорится, что они готовы оплатить основную часть в максимально допустимый срок — в 2037 году.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Ткачев Сочи Олимпиада олимпийские объекты
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