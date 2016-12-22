Тимати отказался от запуска виртуального сотового оператора Stars Mobile

Российский исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, отказался от идеи создания виртуального оператора сотовой связи Stars Mobile. Об этом он сам рассказал на пресс-подходе на открытии нового ресторана Black Star Burger Prime в Москве, передает корреспондент РБК.
Отвечая на вопрос РБК, исполнитель пояснил, что от первоначальных планов по созданию отдельного мобильного оператора пришлось отказаться и пойти «в другую сторону».
«Мы работаем над немного другим форматом. Мы стартовали в одном ключе, сейчас ориентируемся на потребности рынка. Посмотрели, что рынок двигается вперед, что нужно по-другому сгруппировать это направление мобильных сервисов», — заявил Тимати.
Он уточнил, что идею о виртуальном сотовом операторе связи он с партнерами «переквалифицирует в немножечко другой мобильный сервис, будет вариация этой истории». От официальных заявлений он пока отказался.
О создании компании, которая будет оказывать услуги виртуального оператора под брендом Stars Mobile, в конце июня 2017 года сообщил гендиректор группы компаний Black Star Павел Курьянов. По его словам, идея является совместной разработкой Black Star с бесплатным MVNO-оператором «Атлас», который запустился в 2016 году. В описании проекта говорится, что целевой группой оператора будет молодежь, преимущественно аудитория артистов лейбла, и специально для этого Stars Mobile будет предлагать им «самые современные услуги связи, электронной коммерции и банкинга».