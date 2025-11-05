В США начали расследование против JPMorgan после указа Трампа

Трамп в августе подписал указ, запрещающий банкам отказывать в обслуживании клиентам из-за «репутационных рисков». Политик ранее жаловался на дискриминацию со стороны JPMorgan и Bank of America

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Правительство США расследует, предоставлял ли JPMorgan Chase своим клиентам справедливый доступ к банковским услугам, сообщает Financial Times со ссылкой на квартальный отчет компании.

В документе говорится, что один из крупнейших американских банков «отвечает на запросы государственных органов и других внешних сторон», касающихся политики обслуживания клиентов. Запросы касаются проверок, расследований и судебных процедур в разной стадии. Какие именно ведомства проводят проверку, не уточняется.

JPMorgan связывает происходящее с августовским указом президента Дональда Трампа о пересмотре политики банков, которая могла привести к отказам клиентам из-за «репутационных рисков». Документ обязывает регуляторы исключить эти риски из своих руководящих принципов и учебных материалов, а также выявлять финансовые организации, которые в прошлом занимались незаконным «дебанкингом» и штрафовать их.

«Президент Трамп считает, что ни одному американцу не должно быть отказано в доступе к финансовым услугам из-за его политических или религиозных убеждений, и что банки должны принимать решения исключительно на основе индивидуального, объективного и основанного на оценке рисков анализа», — указали тогда в Белом доме.

В августе Трамп заявил, что в январе 2021 года, когда к концу подошел первый срок республиканца на посту президента, JPMorgan Chase дал ему 20 дней на перевод со счета «сотен миллионов» в другой банк. Тогда же, по словам политика, в обслуживании ему отказал Bank of America. По данным The New York Post, давление на банки оказали администрация Джо Байдена, Федеральная резервная система и другие финансовые регуляторы из-за со скандала вокруг штурма Капитолия 6 января. Первая леди Мелания Трамп также рассказывала о закрытии своего банковского счета после этих событий.

На прошлой неделе Bank of America также сообщил о получении запросов от властей по вопросам «справедливого доступа к банковским услугам». Банковские ассоциации считают, что проблема связана с несовершенством регулирования и чрезмерными требованиями к «политически значимым лицам», отмечает FT.