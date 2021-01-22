Москва предложила правительству поддержать рестораны отменой НДС

Ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших от ограничений во время пандемии. Предложения снизить для этой отрасли НДС уже звучали, однако о полной отмене этого налога речь не шла

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Московские власти предложили правительству отменить или снизить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках Стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе, регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — сообщил Ефимов.

По словам чиновника, это предложение уже поддержало Минэкономразвития. Он также отметил, что сфера общественного питания стала одной из пострадавших из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил Ефимов.

Об идее снизить ставку НДС для ресторанов до 10% Ефимов говорил «Известиям» в июне 2020 года, но о полной отмене налога речь тогда не шла.