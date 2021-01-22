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Москва предложила правительству поддержать рестораны отменой НДС

Ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших от ограничений во время пандемии. Предложения снизить для этой отрасли НДС уже звучали, однако о полной отмене этого налога речь не шла
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Московские власти предложили правительству отменить или снизить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках Стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе, регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — сообщил Ефимов.

По словам чиновника, это предложение уже поддержало Минэкономразвития. Он также отметил, что сфера общественного питания стала одной из пострадавших из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил Ефимов.

Об идее снизить ставку НДС для ресторанов до 10% Ефимов говорил «Известиям» в июне 2020 года, но о полной отмене налога речь тогда не шла.

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Экономика
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

В мае 2020 года в разгар первой волны ограничительных мер губернатор Калининградской области Антон Алиханов на онлайн-совещании с Владимиром Путиным предложил снизить ставку НДС до 10% для малого бизнеса в сфере общественного питания и индустрии гостеприимства. Глава региона тогда отметил, что из-за сложившейся ситуации стоит продлить до 2023 года налоговые каникулы для всех категорий индивидуальных предпринимателей. Он также рассказал, что в области оказалась востребована поддержка микропредприятий.

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Федеральное правительство и правительство Москвы приняло несколько пакетов мер поддержки бизнеса в пандемию, однако НДС они не касались. 11 мая президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Тогда предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года.

Автор
Владислав Гордеев
НДС правительство мэрия Москвы
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