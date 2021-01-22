Москва предложила правительству поддержать рестораны отменой НДС
Московские власти предложили правительству отменить или снизить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках Стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе, регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — сообщил Ефимов.
По словам чиновника, это предложение уже поддержало Минэкономразвития. Он также отметил, что сфера общественного питания стала одной из пострадавших из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией.
«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил Ефимов.
Об идее снизить ставку НДС для ресторанов до 10% Ефимов говорил «Известиям» в июне 2020 года, но о полной отмене налога речь тогда не шла.