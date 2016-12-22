Мединский ответил стихотворением на слова о плохом старте «Паддингтона»

По мнению министра культуры, его ведомство не виновато в том, что второй фильм о медвежонке Паддингтоне собрал в кинотеатрах меньше, чем первый. Из-за Минкультуры премьера картины была сдвинута с четверга на субботу

Владимир Мединский (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал публикацию «Ведомостей» о премьере фильма о медвежонке Паддингтоне с заголовком «Паддингтон» плохо стартовал из-за Минкультуры».

«За окошком дождь и град — Минкультуры виноват!» — написал Мединский в своем Twitter, прикрепив ссылку на статью газеты.

В материале «Ведомостей» приводятся данные ЕАИС, согласно которым за первый уикенд проката фильм «Приключения Паддингтона 2» собрал 74 млн руб. Эту цифру газета сравнила со 167,6 млн руб., которые первая картина о медвежонке собрала в свой первый уикенд. Аналитики журнала «Бюллетень кинопрокатчика» предполагали, что вторая часть фильма соберет 180–200 млн руб.

РБК сравнил наработку — средний доход кинотеатров с каждого сеанса — у второй части «Приключений Паддингтона» и российских фильмов. По этому показателю иностранный фильм опередил за выходные те картины, ради которых Минкультуры собиралось сдвинуть его премьеру. Так, наработка у фильма про медвежонка составила 7162 руб. с сеанса, у «Движения вверх» — 4514 руб., у «Скифа» — 3674 руб.

Фильм «Приключения Паддингтона 2» стартовал не в четверг, 18 января, когда начинается уикенд, а в субботу, 20 января. Премьера фильма была запланирована именно на четверг, но в среду министерство выдало дистрибьютору фильма, компании «Вольгафильм», прокатное удостоверение на 1 февраля. Поводом для этого стала премьера 18 января «иного фильма». Позднее Мединский признался, что так ведомство хотело помочь в прокате российской картине «Скифы» (премьера прошла 18 января) и уже вышедшим фильмам «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Елки Новые».

Ассоциация владельцев кинотеатров назвала действия ведомства «грубым вмешательством» в хозяйственную деятельность кинотеатров. После того как ассоциация попросила премьера Дмитрия Медведева разобраться в ситуации, Минкультуры выдало «Вольгафильму» прокатное удостоверение на 20 января.