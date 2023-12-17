Бакальчук оценила перспективу передачи Wildberries детям

У основательницы Wildberries семеро детей. Она сообщила, что у них будет возможность реализоваться и вне бизнеса, сейчас все они учатся

Фото: Владислав Шатило / РБК

При передаче бизнеса детям важно, чтобы им была интересна такая работа, заявила в интервью РБК основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она добавила, что пока не обсуждала со своими детьми такую перспективу.

Полную версию интервью читайте на сайте РБК и смотрите в эфире телеканала РБК в понедельник, 18 декабря.

«Даже если вдруг так случается, что дети наследуют и приходят в бизнес, здесь самое главное, чтобы они реально этого хотели», — сказала она.

У Бакальчук семеро детей. «Трое старших — это девочки. Одна уже студентка, вторая готовится, третьей тоже надо определяться. Я думаю, что у них и без бизнеса получится чем-то заниматься, приносить пользу людям тем, в чем они сильны. Старший из мальчиков пошел в первый класс, и у него сейчас основное: «Неужели это на 11 лет!?» Какое там наследование?» — сказала она.

«Нет, конечно. Мы считаем, что дети должны заниматься тем, чем они хотят заниматься», — ответила она на вопрос, понимает ли, как правильно устроить передачу компании детям и обсуждала ли с ними эту тему.

«У нас основные вещи, которые жестко обсуждаются в семье, — это спорт, каша на завтрак, сон, обучение, книги и развитие. Остальное — up to you», — рассказывает Бакальчук.





Состояние Бакальчук — $8,8 млрд, оценивает Forbes. Она заняла 17-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров и является в нем богатейшей женщиной. Ей принадлежит 99% Wilberries. Еще в прошлом году состояние Бакальчук оценивалось в $2,1 млрд.

Выручка головной компании, ООО «Вайлдберриз», в 2022 году увеличилась до 317 млрд руб. (на 41%), а чистая прибыль превысила 10 млрд руб. Общий оборот за прошлый год вырос до 1,67 трлн руб. (на 98%).