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Польский суд отменил штраф «Газпрому» из-за Nord Stream 2

Польский регулятор: суд отменил наложение штрафа на «Газпром» из-за Nord Stream 2
«Газпром» и его партнеры по «Северному потоку-2» получили штраф за создание совместной компании для строительства газопровода без согласия польского регулятора. Сумма штрафа была рекордной — €6,5 млрд
«Газпром» GAZP ₽167,85 -0,56% Купить
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Польский суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил решение о наложении на «Газпром» штрафа в размере 29,08 млрд злотых (€6,46 млрд) и в размере 234 млн злотых (€52 млн) на пять компаний, участвовавших в строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган страны).

«Мы удивлены решением. <...> По устному заключению cуда, лица, участвовавшие в строительстве «Северного потока-2», не создавали нового совместного предприятия, и оценка причиненных последствий для экономики, а также того, пытались ли они обойти закон, выходит за рамки компетенции Управления», — говорится в сообщении.

Регулятор заявил, что обжалует это решение.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В 2016 году Польша не согласовала заявку на создание совместного предприятия (СП) в рамках строительства «Северного потока-2», которую подавали «Газпром» (он бы владел 50% акций СП) и его партнеры — европейские компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall (у каждой — по 10%). UOKiK сочла, что сделка по созданию СП может привести к ограничению конкуренции, поскольку переговорная позиция «Газпрома», и так занимавшего доминирующую позицию в поставках газа в Польшу, могла быть еще усилена.

В итоге «Газпром» контролировал 100% акций проектной компании Nord Stream 2, остальные организации выступили инвесторами. Однако в UOKiK заявили, что компании выступили «квазиакционерами», поскольку в соглашениях «Газпрома» с партнерами о финансировании проекта были предусмотрены залоги акций Nord Stream 2. На основании этого управление обвинило компании в создании СП без согласия регулятора.

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В 2020-м UOKiK объявила о штрафе для «Газпрома» и его партнеров, общая сумма которого составила 68,5% от суммы инвестиций в проект газопровода. Санкция была максимально возможной исходя из предусмотренных законодательством Польши (10% от годового оборота каждой из компаний).

Наложение штрафа газовые компании обжаловали. Как указывали в «Газпроме», решение UOKiK нарушало «принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства», а также было свидетельством желания «любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток-2».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Тимофей Дзядко
Газпром Северный поток-2 Польша
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