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РЖД предложили брать больше с компании Дерипаски за экспорт алюминия
«Российские железные дороги» предложили повысить тариф на экспорт для UC Rusal Олега Дерипаски, с которой американский Минфин снял санкции. В компании назвали эту инициативу РЖД неоправданной из-за падения цены на алюминий
Фото: Никита Попов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила предложения РЖД по отмене льготной ставки на экспортные железнодорожные перевозки алюминия и сырья для его производства, сообщил представитель ведомства. По его словам, решение будет принято с учетом оценки динамики объемов перевозок и анализа всей совокупности коэффициентов, регулирующих перевозки данных видов грузов. Представитель РЖД отказался от комментариев.

Представитель крупнейшей в России и второй по величине в мире алюминиевой компании — UC Rusal — назвал инициативу РЖД неоправданной. Он пояснил, что в момент принятия данного решения (ФАС утвердила экспортную надбавку в ноябре прошлого года, она вступила в силу с 1 января этого года. — РБК) среднегодовая стоимость алюминия составляла порядка $2100 за тонну, тогда как на сегодняшний день она колеблется вокруг отметки в $1750. Представитель UC Rusal также отметил, что финансовый план и инвестиционная программа монополии на 2020 год сведены без дополнительных доходов от надбавки на перевозку алюминия.

Осенью прошлого года РЖД удалось добиться продления экспортной надбавки к железнодорожному тарифу в размере 8% до 2025 года. В ноябре ее утвердила ФАС вместе с 6-процентной надбавкой на порожний пробег полувагонов, внеся их в тарифный прейскурант РЖД «10-01» с условием, что перевозчик и владелец инфраструктуры может выдавать скидки до 50% на период до 10 лет. Для алюминия тогда было сделано исключение, поскольку UC Rusal была в санкционном списке США. Но в январе этого года с компании сняли санкции, а цены на алюминий упали. Компания отправила на экспорт в январе—августе этого года 2,3 млн т алюминия (рост на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Экспортной пошлины не смогли избежать и угольщики, цены на продукцию которых с начала года упали более чем на треть. Они смогли добиться от РЖД скидки в 7,41% на поставку угля в порты Азово-Черноморского бассейна. На днях монополия обещала также предоставить аналогичную скидку на перевозку угля из Кузбасса в порты Северо-Запада под гарантии объемов (не менее 15,9 млн т на четвертый квартал).

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «РЖД», UC Rusal
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