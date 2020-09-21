Трейдер Gunvor купил на онлайн-аукционе первую партию Urals

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 76,04 (+1,01) Инвестиции, 13:55
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 90,01 (+1,05) Инвестиции, 13:55
В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла Общество, 22:37 Следователи заподозрили топ-менеджера «Металлурга» во взятках военкомату Спорт, 22:29 Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП Общество, 22:10 Онколог Минздрава назвал причину смерти Ярослава Мудрого Общество, 21:46 В Москве произошло возгорание в здании ЦНИИ туберкулеза Общество, 21:45 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 21:45 Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2» Политика, 21:30 Представителю Крыма на форуме ООН не дали назвать регион российским Политика, 21:29 Трейдер Gunvor купил на онлайн-аукционе первую партию Urals Бизнес, 21:28 «Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Бишкек, Минск и Нур-Султан Общество, 21:25 «Динамо» выиграло впервые за четыре матча благодаря голу в концовке Спорт, 21:22 Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2020 года Стиль, 21:10 Пережившие кризис: десять историй об успешном малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 21:05 Росздравнадзор пресек деятельность лжецелителя в Новосибирске Общество, 20:59
Бизнес ,  
0 

Трейдер Gunvor купил на онлайн-аукционе первую партию Urals

Международный трейдер Gunvor, основанный Геннадием Тимченко, оказался первым покупателем российской нефти на онлайн-аукционе. Его запустила Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа для создания фьючерса Urals
BRENT BR-10.20 $41,19 -4,81%
Роснефть ROSN ₽368,6 -2,1% Купить
Фото:Александр Демьянчук / Reuters
Фото: Александр Демьянчук / Reuters

Победителем первого онлайн-аукциона по продаже российской нефти Urals на Cанкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стала компания Gunvor. Об этом РБК сообщил представитель продавца — «Зарубежнефти». РБК направил запрос в пресс-службу Gunvor.

21 сентября «Зарубежнефть» продала на онлайн-аукционе три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т). По данным СПбМТСБ, среди участников торгов были крупнейшие мировые трейдеры и торговые подразделения международных нефтяных компаний. Первые торги длились чуть больше 30 минут, девять участников сделали 12 шагов и увеличили начальную премию к цене в полтора раза, сообщил на брифинге президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. По его словам, «все было по-честному, никаких договоренностей, заранее «склеенных» сделок, которые потом через площадку легитимизировали». Но Рыбников не назвал победителя.

На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals
Бизнес
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Аукционы должны помочь сформировать котировку Urals на физическом рынке, и для этого требуется участие всех основных производителей нефти. Пока что компании продают сырье в рамках закрытых переговоров с трейдерами, а цены узнают у обеих сторон и публикуют аналитики Argus. После физической котировки появятся и торги по фьючерсам на Urals, надеются представители биржи. Это позволит отвязать цену российской нефти от североморского эталона Brent (пока Urals продается по цене со скидкой к этому сорту) и повысить ее.

Аукцион — более прозрачный вариант покупки нефти для мировых трейдеров: в этом случае они видят изменение цены и предложение конкурентов, а не торгуются вслепую, объяснил Рыбников.

Gunvor — знакомый трейдер для российского рынка. В 2000 году его основали швед Торбьерн Торнквист и российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Партнерам принадлежало по 43,59% компании, остальные акции были у менеджмента. За десятилетие Gunvor выросла в гиганта с выручкой $80 млрд, писал Reuters. Компания была крупнейшим покупателем российской нефти с долей 40%, но на исходе десятилетия стала терять позиции, снизив свою долю закупок до 15–20%. Наконец, в 2012 году трейдер неожиданно для рынка и вовсе не смог заключить контракт с «Роснефтью» и остался практически без российской нефти, сообщило агентство. Среди возможных причин оно назвало разногласия между Тимченко и новым главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

19 марта 2014 года, за день до введения персональных санкций США, Тимченко продал свою долю в Gunvor Торнквисту. Сделка готовилась давно, но санкции ее ускорили, пояснил потом Тимченко журналистам.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Gunvor называет себя одним из крупнейших нефтяных трейдеров, он продает около 1 млн барр. нефти в сутки. В 2020 году в двадцатке крупнейших покупателей российской нефти по версии журнала Forbes Gunvor оказался на последнем месте, а в предыдущие несколько лет вообще не попадал в рейтинг.

Автор
Алина Фадеева
нефть Gunvor «Зарубежнефть»
Материалы по теме
Reuters сообщил о планах Gunvor продать активы в России
Бизнес
Bloomberg узнал о подготовке Gunvor к продаже
Бизнес
«Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter