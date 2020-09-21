Трейдер Gunvor купил на онлайн-аукционе первую партию Urals

Международный трейдер Gunvor, основанный Геннадием Тимченко, оказался первым покупателем российской нефти на онлайн-аукционе. Его запустила Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа для создания фьючерса Urals

Фото: Александр Демьянчук / Reuters

Победителем первого онлайн-аукциона по продаже российской нефти Urals на Cанкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стала компания Gunvor. Об этом РБК сообщил представитель продавца — «Зарубежнефти». РБК направил запрос в пресс-службу Gunvor.

21 сентября «Зарубежнефть» продала на онлайн-аукционе три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т). По данным СПбМТСБ, среди участников торгов были крупнейшие мировые трейдеры и торговые подразделения международных нефтяных компаний. Первые торги длились чуть больше 30 минут, девять участников сделали 12 шагов и увеличили начальную премию к цене в полтора раза, сообщил на брифинге президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. По его словам, «все было по-честному, никаких договоренностей, заранее «склеенных» сделок, которые потом через площадку легитимизировали». Но Рыбников не назвал победителя.

Аукционы должны помочь сформировать котировку Urals на физическом рынке, и для этого требуется участие всех основных производителей нефти. Пока что компании продают сырье в рамках закрытых переговоров с трейдерами, а цены узнают у обеих сторон и публикуют аналитики Argus. После физической котировки появятся и торги по фьючерсам на Urals, надеются представители биржи. Это позволит отвязать цену российской нефти от североморского эталона Brent (пока Urals продается по цене со скидкой к этому сорту) и повысить ее.

Аукцион — более прозрачный вариант покупки нефти для мировых трейдеров: в этом случае они видят изменение цены и предложение конкурентов, а не торгуются вслепую, объяснил Рыбников.